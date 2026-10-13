Başkentten girişimciliğe güçlü destek: yüzde 3 karşılığında 1 milyon 350 bin lira yatırım

Ulus Girişim Ofisi açıldı ve projelere sermaye desteği duyuruldu:

Bilkent Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Bilkent CYBERPARK tarafından tarihi Ulus İş Hanı’nda kurulan Ulus Girişim Ofisi törenle açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan katıldı. Program kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafıyla sonlandı.

Açılış konuşmasında Bakan Kacır, Türkiye'nin tarihsel kalkınma kırılmalarına ve son yıllarda atılan teknoloji odaklı adımlara değinerek başkent Ankara'nın bu dönüşümdeki rolünü vurguladı. Kacır, Cumhuriyet tarihinden örnekler verip Ankara'nın bilim, üretim ve teknoloji merkezi kimliğinin pekiştirildiğini belirtti.

TÜBİTAK BiGG ve yatırım koşulları:

Bakan Kacır, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı kapsamında 2026 yılı birinci çağrısında 91 girişimcinin Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandığını söyledi. Şirketlerini kuracak girişimcilere yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira yatırım imkânı sağlandığını açıkladı. Ayrıca, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında seçilen 3 girişimciye ilave 900 bin lira yatırımla birlikte, yüzde 5 hisse karşılığında toplam 2 milyon 250 bin lira finansman sunulacağı belirtildi.

Bakan Kacır, bu finansman modellerinin amacının gençlerin yenilikçi fikirlerini şirketleştirmelerine ve gerekli sermayeye erişmelerine olanak sağlamak olduğunu vurguladı. Söz konusu programlarla Türkiye'nin teknoloji şirketi doğumunu hızlandırmak ve küresel pazara açılabilecek güçlü girişimler oluşturmak hedefleniyor.

Ankara ekosistemi, teknoparklar ve destek mekanizmaları:

Kacır, teknopark sayısının 115'e ulaştığını, ülke genelinde 1.700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulduğunu ve TÜBİTAK BiGG ile bugüne kadar 2.700'ü aşkın teknoloji girişiminin oluşumuna öncülük edildiğini hatırlattı. Hedefleri arasında 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi ve Turcorn programı kapsamında toplam 100 milyar dolar değerleme hedefine ulaşmak yer alıyor.

Erken aşamadaki girişimcilere yönelik uygulamalar da konuşmada öne çıktı. Bakan Kacır, Bilkent CYBERPARK bünyesindeki GO Girişim Ofisleri aracılığıyla girişimcilere mentorluk, danışmanlık, strateji geliştirme ve finansmana erişim hizmetleri verildiğini aktardı. Teknoparklar bünyesindeki 111 birim ile teknoparkların fiziki sınırları dışında konumlanan 21 GO Girişim Ofisi aracılığıyla girişimlere vergi istisnaları ve istihdam teşvikleri sağlandığı, ön kuluçka aşamasındaki fikir geliştiricilerden kira alınmadığı, şirketleşme yolunda ilerleyen kuluçka girişimlerinin ise en az yüzde 50 indirimli kira imkânından yararlandırıldığı ifade edildi.

Bakan Kacır, Ankara'nın 14 organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 14 teknopark, 169 Ar-Ge merkezi ve 39 tasarım merkeziyle Türkiye'nin ileri teknoloji üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirtti. Savunma, havacılık ve uzay alanlarındaki projelerden örnek verirken TÜRKSAT 6A, GÖKTÜRK, İMECE, milli uzay aracı, Çelik Kubbe, KAAN, ANKA ve AKSUNGUR gibi çalışmaların Ankara'nın bilimsel birikimi ve üretim altyapısıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yenilikçi fikir geliştiren, yatırım yapan ve istihdam sağlayan girişimcilere tüm imkânlarla destek verilmeye devam edileceğini belirtti ve Ankara'nın yeni atılımların filizlendiği güçlü bir merkez olacağını söyledi. Konuşma sırasında Başkan Mansur Yavaş'ın Bakan Kacır'a alkışlarla destek vermesi ve etkinlik boyunca sergilediği yakınlık dikkat çekti.

Ulus Girişim Ofisi, Kacır'ın ifadelerine göre, başkentteki teknoloji girişimciliğinin yeni başarı hikâyelerine ev sahipliği yapması ve genç girişimcilerin sermayeye erişimini kolaylaştırması beklenen bir merkez olarak tanımlandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI