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İş Sanat’ta 27’nci sezonun parlayan yıldızları açıklandı

İş Sanat’ta 27’nci sezonun Parlayan Yıldızlar seçiminde 21 genç müzisyen belirlendi; konserler ücretsiz, sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İş Sanat’ta 27’nci sezonun parlayan yıldızları açıklandı

İş Sanat’ta 27’nci sezonun parlayan yıldızları:

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki genç yeteneklere sahne deneyimi sunan Parlayan Yıldızlar konserleri için bu sezonun adayları belirlendi. Ekim ayında yapılan seçmelerin sonucunda genç müzisyenler seçildi ve sezon boyunca izleyicilerle buluşacaklar.

Seçilen isimler:

Emine Balaban (kanun), Bennu Baş (tambur), Can Ekin Buçukoğlu (piyano), Deniz Ozan Çelik (keman), Derin Çopur (piyano), Nehir Ekşi (fagot), Ada Güleç (keman), Abdullah Kaya Hasırcıoğlu (keman), Ayşe Karabıcak (keman), Elif Naz Karabulut (piyano), Selin Kırcı (flüt), Aktan Odabaşı (viyolonsel), Oğuz Okçu (klarnet), Nihat Mert Samanlıoğlu (keman), Aras Sulanç (keman), Kıvanç Arda Şabi (viyolonsel), Nil İpek Şabi (keman), Ayşe Ebru Şahinbaş (klasik kemençe), Şenol Sonat Uğun (viyolonsel), Ateş Varol (keman) ve Hediye Yücel (piyano)

Sezon programı ve ilk konser:

Parlayan Yıldızlar serisine Klasik Müzik ve Geleneksel Türk Müziği alanlarında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Stuttgart ve Weimar gibi şehirlerden başvurular yapıldı. 200’den fazla genç sanatçının aday olduğu süreç sonucunda belirlenen konserler, sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak izlenebilecek. Yeni sezonun ilk konseri 23 Kasım Pazartesi 20.30’da düzenlenecek; bu konserin programında Selin Kırcı (flüt) ve Deniz Ozan Çelik (keman) yer alacak.

Belgesel ve bilet bilgisi:

Projenin hikâyesini anlatan ’Kulisten Sahneye: Parlayan Yıldızlar’ belgeseli, İş Sanat’ın YouTube kanalında sanatseverlerle buluşuyor. Belgeselde projenin mimarlarından dinlenen anekdotların yanı sıra Parlayan Yıldızların deneyimleri de yer alıyor. Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

PARLAYAN YILDIZLAR KONSERLERİNDE BU SEZON YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU.

PARLAYAN YILDIZLAR KONSERLERİNDE BU SEZON YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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