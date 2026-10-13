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Aydın'da diş kaplama ve köprü tedavileri belediye laboratuvarıyla ücretsiz sunuluyor

Aydın Büyükşehir'in Diş Protez Laboratuvarı, Efeler, Nazilli, Kuşadası, Söke, Koçarlı ve Germencik'te köprü ve kron tedavilerini ücretsiz sağlıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da diş kaplama ve köprü tedavileri belediye laboratuvarıyla ücretsiz sunuluyor

belediye laboratuvarı hizmetleri:

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Diş Protez Laboratuvarı, kentteki ağız ve diş sağlığı hizmetlerini desteklemek amacıyla çalışıyor. Laboratuvar, modern teknoloji ile donatılmış atölyelerde uzman personel tarafından sabit protezler (köprü ve kron) hazırlıyor ve bu protezler polikliniklerde uygulanarak vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor.

hizmet verilen ilçeler:

Köprü ve kron (diş kaplama) tedavileri, Efeler, Nazilli, Kuşadası, Söke, Koçarlı ve Germencik ilçelerindeki Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri aracılığıyla veriliyor. Laboratuvar üretimi ve poliklinik uygulamaları koordineli bir şekilde yürütülerek hizmetin sahaya ulaştırılması sağlanıyor.

Bu çalışmayla Aydın Büyükşehir Belediyesi, hemşehrilerine daha geniş kapsamlı ağız ve diş sağlığı desteği sunmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri hizmetin kapsamını koruyarak ihtiyaç duyan vatandaşların ücretsiz protez hizmetinden yararlanabildiğini vurguluyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kentimize kazandırdığımız yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyor, projelerimiz ile hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Diş Protez Laboratuvarımız ile köprü ve kron tedavilerini de vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Tüm ilçelerimizde yatırım ve projelerimizi sürdürecek, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın"

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Diş Protez Laboratuvarı aracılığıyla sunduğu bu ücretsiz hizmetle sağlık yatırımlarını güçlendirmeye devam edeceğini belirtiyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ DİŞ PROTEZ LABORATUVARI, 6 İLÇEDEKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ DİŞ PROTEZ LABORATUVARI, 6 İLÇEDEKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİKLERİNDE KÖPRÜ VE KRON TEDAVİLERİNİN ÜCRETSİZ YAPILMASINI SAĞLIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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