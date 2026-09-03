Çiftçilere çağrı: Bayburt’ta 2026 hayvancılık destek başvuruları başladı

Bayburt'ta 2026 yılı 1. dönem hayvancılık destek başvuruları başladı

Bayburt'ta 2026 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri için başvurular açıldı. Desteklerden buzağı, malak, kuzu ve oğlak yetiştiricileri yararlanabilecek.

başvuru süresi ve kapsamı:

Yetiştiriciler, ilgili destek ödemeleri için son başvuru tarihinin 1 Aralık 2026 olduğunu not etmelidir. Başvurular 1. dönem kapsamında buzağı ve malak ile kuzu ve oğlak desteklerini kapsayacak şekilde alınacaktır.

başvuru kanalları ve uyarılar:

Başvurular, yetiştirici örgütlerine üye olanlar için üyesi bulundukları birlik veya kooperatifler aracılığıyla; örgüt üyeliği bulunmayan yetiştiriciler için ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden alınacak.

Yetkililer, yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli kayıt ve belgelerini tamamlayarak başvurularını son güne bırakmamalarını istiyor.

BAYBURT’TA HAYVANCILIK DESTEKLEME BAŞVURULARI BAŞLADI