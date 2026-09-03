Galatasaray Başakşehir deplasmanında 37. randevuda avantaj arıyor

Galatasaray 37. randevuda Başakşehir deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Lig başlangıcında sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan ve 9. sırada yer alıyor.

İki takımın tarihsel dengesi:

Bu maçla birlikte iki ekip Süper Lig'de 37. kez karşılaşacak. Geride kalan 36 randevuda Galatasaray 21 galibiyet alırken, Başakşehir 7 kez sahadan üstün ayrıldı; 8 maç ise berabere sonuçlandı. İki takımın ligdeki toplam golleri Galatasaray'ın 65 golüne karşılık Başakşehir'in 39 golü olarak kayıtlarda yer alıyor.

Geçen sezon üç karşılaşmanın tamamında Galatasaray üstünlüğü vardı; iki maç ligde bir maç ise kupada oynandı ve sarı-kırmızılılar bu buluşmalardan galip ayrıldı. Ayrıca Galatasaray, Başakşehir ile Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kazanarak bir dönem üstünlüğünü sürdürdü; bu süreçte takımın başında Okan Buruk bulunuyordu.

Son dönem sonuçları ve farklı skorlar:

İki takımın son 10 maçına bakıldığında (7 lig, 3 Türkiye Kupası) Galatasaray'ın ağırlığı göze çarpıyor: sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, Başakşehir bir kez kazandı ve bir karşılaşma berabere tamamlandı. Başakşehir sahasında Galatasaray karşısında uzun süredir mağlubiyet yüzü görmüyor; son yenilgi 18 Kasım 2017'de 5-1'lik sonuçla geldi ve onu takiben oynanan 8 maçta Galatasaray 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Rekabetin en farklı skoru Galatasaray'ın elde ettiği 7-0 galibiyet olurken, Başakşehir'in en farklı galibiyetleri 5-1 ve 4-0 olarak kayda geçti. İki ekip arasında ayrıca gollü bir 3-3 eşleşme de yaşandı.

Formda golcüler ve kadro gelişmeleri:

Ligde şu ana dek Galatasaray hücumda üst sırada. Sarı-kırmızılılar çıktıkları 3 maçta 9 gol atarak ligin en golcü takımı konumunda ve +5 averaja sahip durumda. Takımın en skorer ismi Victor Osimhen şu ana kadar 5 golle öne çıkıyor; Yunus Akgün, Roland Sallai, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez de birer gol kaydetti.

Osimhen bu sezon Çorum FK ve Erzurumspor FK ağlarını 2'şer kez havalandırdı, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da 1 gol attı. Üç haftada 5 gol ve 2 asistlik performansıyla gol krallığı yarışının önünde yer alıyor.

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu, teknik direktör Okan Buruk'un tercih etmesi halinde Başakşehir maçında ilk kez forma giymeye hazırlanıyor.

Teknik direktörler arasındaki tablo:

Okan Buruk ile Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu mücadelelerin tamamında Buruk'un takımları galip ayrıldı, bu istatistik de iki teknik adam arasındaki son dönem dengesini gösteriyor.

Yarınki maç, istatistikler ve son performanslar göz önüne alındığında Galatasaray için liderlik iddiasını pekiştirme, Başakşehir içinse tablodaki yerini yukarı taşımaya çalışma fırsatı sunuyor. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahibi ekipte avantaj yaratmayı hedefleyecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI BAŞAKŞEHİR İLE LİGDE 37. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK.