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Gebze mezarlıklarında kapsamlı bakım ve yabani ot temizliği

Gebze Belediyesi ilçe mezarlıklarında yabani ot ve dikenleri temizleyip kabir çevrelerini düzenliyor; çalışmalar mezar taşlarına zarar vermeden yürütülüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Gebze mezarlıklarında kapsamlı bakım ve yabani ot temizliği

Gebze genelinde mezarlık bakım çalışmaları

Gebze Belediyesi, ilçedeki mezarlıklarda başlattığı bakım çalışmalarıyla vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli ortamda gerçekleştirmesini hedefliyor. Ekipler, mezarlıkların genel temizliğini yaparken çevrede biriken yabani ot ve dikenleri temizleyerek alanların görünümünü iyileştiriyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, mezarlık alanlarında belirli aralıklarla saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle yağış ve sıcaklık değişimleri nedeniyle hızla gelişen yabani otların temizlenmesi, kabir çevrelerinin düzenlenmesi ve genel çevre temizliği uygulamaları rutin olarak yapılıyor. İhtiyaç duyulan alanlarda çim biçme, yol kenarı düzenleme ve gözle görünen atıkların toplanması da program dahilinde yer alıyor.

mezarların ve taşların korunması:

Yapılan uygulamalarda kabirlerin ve mezar taşlarının korunmasına özel önem veriliyor. Çalışmalar mezarlıkların mevcut yapısına zarar vermeyecek şekilde, titizlikle yürütülüyor; ekipler koruyucu önlemler alarak mezar çevresinde doğrudan müdahalelerde hassas davranıyor.

vatandaşlara sunulan kolaylıklar:

Bu bakım çalışmaları sayesinde mezarlıklar daha düzenli ve erişilebilir bir görünüme kavuşuyor; ziyaretçilerin huzurlu, temiz bir ortamda taziye ve ziyaretlerini gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Belediye yetkilileri, mevsimsel ihtiyaçlara göre periyodik bakımın devam edeceğini belirtiyor ve vatandaşların da alanlara gerekli özeni göstermesini rica ediyor.

GEBZE GENELİNDEKİ MEZARLIKLARDA YABANİ OT VE DİKENLER TEMİZLENİYOR. KABİRLERİN ÇEVRESİ...

GEBZE GENELİNDEKİ MEZARLIKLARDA YABANİ OT VE DİKENLER TEMİZLENİYOR. KABİRLERİN ÇEVRESİ DÜZENLENEREK VATANDAŞLARIN DAHA TEMİZ VE HUZURLU BİR ORTAMDA ZİYARET YAPABİLMESİ SAĞLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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