Çiftçilerin sürüleri güçleniyor: Çelikhan'da yüzde 60 hibe ile küçükbaş dağıtımı

Çelikhan'da destek kapsamında hayvan dağıtımı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere 25'er küçükbaş hayvan teslim edildi. Uygulama, Adıyaman Valiliği tarafından finanse edilen Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında, ayni yardım olarak gerçekleştirildi.

Teslimat törenine katılan yetkililer

Törene Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş, Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ve beraberindeki heyet katıldı. Dağıtımın, proje gerekleri doğrultusunda hak sahiplerine ayni destek şeklinde sağlandığı belirtildi.

Projenin hedefleri ve yerel açıklama

Çelikhan İlçe Tarım Müdürlüğü'nün açıklamasında, projenin ilçede hayvancılığın geliştirilmesine ve üreticilerin desteklenmesine katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı. Destek paketinin yüzde 60 hibe oranıyla sağlandığı kaydedildi ve yararlanıcı çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Uygulama, bölgedeki üretim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlarken, teslim edilen hayvanların işletme düzeyinde sürdürülebilirliği artırmaya yönelik adımlardan biri olduğu ifade edildi.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE, HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ SAĞLANDI.