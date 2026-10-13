Çiftçinin korunması için harekete geçildi: İslahiye'de yaban domuzlarına sürek avı

İslahiye'de sürek avı başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Ağalar Obası ve Kalaycık kırsalında, son dönemde artan tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları nedeniyle kapsamlı bir müdahale başlatıldı. Müdahale, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Çiftçilerin ürünlerini korumaya yönelik çalışmalar:

Bölge sakinleri ve mahalle muhtarlarından gelen yoğun şikâyetler doğrultusunda planlanan uygulamada öncelik, çiftçilerin ürünleri ile tarımsal üretimin korunmasına verildi. Saha ekipleri yapılan tarama ve değerlendirmelerin ardından, özellikle zarar gören tarlalarda popülasyonu kontrol altına almak amacıyla sürek avı yöntemini uyguladı.

Koordinasyon ve mevzuata uygunluk:

Çalışmalara, ilgili kamu kurumlarının yanı sıra avcılar dernekleri de destek verdi. Yetkililer müdahalelerin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, kırsal bölgelerde benzer sorunlara çözüm üretmek ve tarımsal üretimi korumak için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi. Bölgedeki takip faaliyetlerinin devam edeceği ve gerekirse ek önlemler alınacağı kaydedildi.

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