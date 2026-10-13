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Hazar Gölü'nde kampçıların fırtına anları

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında kamp yapan Hüseyin Rahmi Ateş ve arkadaşları, aniden bastıran şiddetli yağmur ve fırtınada zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Hazar Gölü'nde kampçıların fırtına anları

Olayın gelişimi:

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında kamp yapan Hüseyin Rahmi Ateş ve arkadaşları, aniden bastıran şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Grubun kamp alanında karşılaştığı olumsuz hava şartları kısa sürede etkisini gösterdi.

Görüntülerin yansıttıkları:

Olay anına ait görüntülerde, kamp yapan grubun hava şartlarına karşı verdiği mücadele ve bölgedeki yoğun yağışın oluşturduğu zorluklar yer aldı. Kamera kayıtları, fırtına nedeniyle yaşanan karmaşayı ve kampın olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.

Kamp güvenliği için hatırlatmalar:

Açık alanlarda ve kıyılarda kamp yaparken hava raporlarının düzenli takip edilmesi önem taşıyor. Ani kötüleşen hava koşullarında çadırların sabitlenmesi, güvenli ve yüksek olmayan alanlarda toplanılması, gerektiğinde yetkililerle iletişime geçilmesi gibi önlemler hayat kurtarıcı olabilir.

HAZAR GÖLÜ KIYISINDA KAMP YAPAN VATANDAŞLAR, ANİDEN BASTIRAN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA NEDENİYLE...

HAZAR GÖLÜ KIYISINDA KAMP YAPAN VATANDAŞLAR, ANİDEN BASTIRAN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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