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Çiftlikte yem makinesine temas eden Suriye uyruklu 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep Oğuzeli'nde yem makinesine temas eden Suriye uyruklu 16 yaşındaki Mustafa El Abbas, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:17

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çiftlikte yem makinesine temas eden Suriye uyruklu 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Çiftlikteki kaza

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde sabah erken saatlerde bir hayvan çiftliğinde meydana gelen olayda, baba ile birlikte çalışan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Mustafa El Abbas yem makinesinin yanında hareketsiz halde bulundu.

İlk müdahale ve hastaneye sevk:

İddiaya göre, babası tarafından özel araçla götürülen El Abbas'ın yem makinesinden kaynaklanan elektrik akımına kapıldığı tespit edildi. Genç çocuk, götürüldüğü Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

soruşturma ve cenaze işlemleri:

Vaka sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Cenaze, kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi; cenazenin Suriye'de defnedilmek üzere yakınlarına verildiği öğrenildi.

CENAZE, İŞLEMLERİN ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ.

CENAZE, İŞLEMLERİN ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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