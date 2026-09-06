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Çığlık caddeyi durdurdu: vatandaşlar şüpheliyi sokakta etkisiz hale getirdi

Eskişehir Tepebaşı'nda bir kadının çığlığını duyan vatandaşlar, İsmet İnönü-2 Caddesi'nde koşan bir erkeği durdurarak etkisiz hale getirdi; yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çığlık caddeyi durdurdu: vatandaşlar şüpheliyi sokakta etkisiz hale getirdi

olayın ayrıntıları:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi üzerinde meydana gelen olay, bir kadının sokaktan yükselen çığlığı ile başladı. Çığlığı duyan çevredeki vatandaşlar, sesin geldiği yönden kendilerine doğru koşan bir erkeği fark ederek müdahale etti ve şahsı cadde üzerinde etkisiz hale getirdi.

Müdahale anında olay yerinde toplanan kişiler, durumu kontrol altına aldıktan sonra yetkililere haber verdi. O sırada çevredeki diğer vatandaşlar güvenlik ve yaralanma riskine karşı önlem aldı.

ilk müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı olduğu gözlenen adamın üzerinde ilk sağlık müdahalesini yaptı. Yapılan müdahalenin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

güvenlik ve soruşturma:

Polis ekipleri, çığlık atan kadını bulmak ve olayın nasıl geliştiğini tespit etmek amacıyla bölgede çalışma yürütüyor. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri geniş çaplı inceleme başlattı ve tanık ifadeleri ile çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Gelişmeler üzerine yetkililerden gelecek açıklamalar kamuoyuna bildirilecek.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR KADININ ÇIĞLIK ATMASI ÜZERİNE SESİN GELDİĞİ YÖNDEKİ ŞAHSI FARK EDEN VATANDAŞLAR...

ESKİŞEHİR'DE BİR KADININ ÇIĞLIK ATMASI ÜZERİNE SESİN GELDİĞİ YÖNDEKİ ŞAHSI FARK EDEN VATANDAŞLAR, ADAMI CADDE ÜZERİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİ. YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILIRKEN, POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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