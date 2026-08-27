Dolar 48,1282 +0,02%
Euro 56,1574 -0,07%
Bist 14.567,84 -0,29%
Altın Gram 7.188,55 -0,16%
EUR/USD 1,1644 -0,12%
Brent Petrol 87,23 +0,33%
--°

Kente 160 bin metrekare ek asfalt: FRIT‑II'den kalan 3 milyon euro değerlendirildi

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, FRIT‑II projesinden kalan yaklaşık 3 milyon Euro kaynağın yollar için kullanılmasıyla kente 160 bin m² ek asfalt kazandırıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kente 160 bin metrekare ek asfalt: FRIT‑II'den kalan 3 milyon euro değerlendirildi

Kilis'te kullanılmayan FRIT-II kaynağı yollara aktarıldı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, FRIT-II Projesi kapsamında altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kullanılmayan yaklaşık 3 milyon Euro tutarındaki kaynağın kent yollarında değerlendirilmesi için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Talep süreci ve destekçiler:

Bilecen paylaşımında, kaynağın asfalt çalışmalarında kullanılmasını sağlamak amacıyla dönemin Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Milletvekili Mustafa Demir ve AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile birlikte Bakanlığı ziyaret ederek talepte bulunduklarını belirtti.

Uygulama ve sonraki adımlar:

Yapılan girişimler sonucunda kent genelinde 160 bin metrekare ekstra asfalt çalışması gerçekleştirildi. Bilecen, Kilis'in yollarını yenilemeye ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kilis için el ele, omuz omuza. Kazanan Kilis olsun. Hayırlı, uğurlu olsun

KİLİS’E 3 MİLYON EUROLUK KAYNAKLA 160 BİN METREKARE EKSTRA ASFALT

KİLİS’E 3 MİLYON EUROLUK KAYNAKLA 160 BİN METREKARE EKSTRA ASFALT

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli 30 ağustos'a hazırlanıyor: kent bayraklarla kırmızı-beyaza büründü
images

Kırsal mahallelerin ulaşımı için kapsamlı yol seferberliği devam ediyor
images

Ganos dağlarında gece gündüz: fotokapanlar yaban hayatının ayrıntılarını kaydett...
images

Denizli'de köy yollarından şehir bağlantısına: 30 yıllık ulaşım sorunu çözüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nazilli 30 ağustos'a hazırlanıyor: kent bayraklarla kırmızı-beyaza büründü

Kırsal mahallelerin ulaşımı için kapsamlı yol seferberliği devam ediyor

Gürpınar su ürünleri halinde zaman ve tür yasağı ihlali sonucu 700 kilo orkinosa el konuldu

Şaphane'de İlyas Ercan Aslan'ın anısı kabri başında yad edildi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı