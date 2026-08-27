Kente 160 bin metrekare ek asfalt: FRIT‑II'den kalan 3 milyon euro değerlendirildi

Kilis'te kullanılmayan FRIT-II kaynağı yollara aktarıldı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, FRIT-II Projesi kapsamında altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kullanılmayan yaklaşık 3 milyon Euro tutarındaki kaynağın kent yollarında değerlendirilmesi için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Talep süreci ve destekçiler:

Bilecen paylaşımında, kaynağın asfalt çalışmalarında kullanılmasını sağlamak amacıyla dönemin Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Milletvekili Mustafa Demir ve AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile birlikte Bakanlığı ziyaret ederek talepte bulunduklarını belirtti.

Uygulama ve sonraki adımlar:

Yapılan girişimler sonucunda kent genelinde 160 bin metrekare ekstra asfalt çalışması gerçekleştirildi. Bilecen, Kilis'in yollarını yenilemeye ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kilis için el ele, omuz omuza. Kazanan Kilis olsun. Hayırlı, uğurlu olsun

KİLİS’E 3 MİLYON EUROLUK KAYNAKLA 160 BİN METREKARE EKSTRA ASFALT