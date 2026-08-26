Çin heyeti Manisa'da tarım ihracatını yerinde inceledi

Çin heyeti Manisa programı kapsamında üretim tesislerini ziyaret etti

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki tarımsal ürün ticaretinin geliştirilmesi ve ihracat imkanlarının artırılması amacıyla Manisa'ya gelen Çin heyeti, kentte faaliyet gösteren bir firmanın üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Ziyaret, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü uhdesinde düzenlenen toplantının devamı niteliğinde gerçekleştirildi.

Program katılımcıları:

Manisa programına, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Nesrin Çakır Arıcan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Necati Hacımurtazaoğlu ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Tarık Memiş ile firma yetkilileri katıldı. Katılımcılar, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını ve ihracat potansiyelini değerlendirmek üzere görüş alışverişinde bulundu.

Tesis ziyareti ve incelemeler:

Heyet, Manisa'daki firmanın üretim sahasını gezerek üretim kapasitesi, üretim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Firma yetkilileri, tesisin kapasitesi ve kalite kontrol uygulamaları hakkında heyete ayrıntılı sunum yaptı. İncelemeler sırasında, ihracat için gerekli teknik ve idari uygulamaların uygunluğu ele alındı ve potansiyel gelişim alanları değerlendirildi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, taraflar tarımsal ürün ticaretinin genişletilmesi, ihracat imkanlarının artırılması ve mevcut iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Manisa programı, Ankara'daki temasların tamamlayıcısı olarak iki ülke arasındaki ticari iletişim ve saha bazlı değerlendirmelerin pekiştirilmesine hizmet etti.

TÜRKİYE İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ TARIMSAL ÜRÜN TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE İHRACAT İMKANLARININ ARTIRILMASI AMACIYLA MANİSA’YA GELEN ÇİN HEYETİ, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMANIN ÜRETİM TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.