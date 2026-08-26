Yaylacık'ta 11 sokakta 25 milyon liralık altyapı dönüştürülüyor

Yaylacık Mahallesi'nde altyapı yenileme çalışmaları

Kırıkkale Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde uzun yıllardır süren altyapı sorunlarına yönelik kapsamlı bir yenileme projesi başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Önal tarafından açıklanan çalışmada, mahalledeki toplam 11 sokak kapsamlı şekilde elden geçirilerek içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor. Projenin toplam maliyeti 25 milyon lira olarak duyuruldu.

su kaybı ve kaçakların tespiti:

Çalışmalar sırasında ekipler, yüzeye çıkmayan ve yer altında devam eden su kaçaklarını da tespit etti. Bu tespitlerle hem sistematik su kayıplarının önüne geçilmesi hem de zaman içinde binaların temelinde oluşabilecek olumsuz etkilerin engellenmesi hedefleniyor. Önal, altyapı arızalarının sürekli tekrarlandığı alanları 'kırmızı nokta' olarak nitelendirerek, bu noktalarda kalıcı çözümler uyguladıklarını belirtti.

yol yenileme ve kentsel düzenleme:

Altyapısı tamamlanan sokaklarda eş zamanlı yol yenileme çalışmaları da yürütülüyor. Geçmişte defalarca kazılarak deforme olmuş yolların sıcak asfalt ile kaplanarak modern ve konforlu bir görünüme kavuşturulacağı bildirildi. Belediye, hem altyapı hem de üstyapı müdahaleleriyle mahalledeki günlük yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Başkan Ahmet Önal, projeyle ilgili olarak 'Yaylacık Mahallemizde yıllardır altyapı arızalarının yaşandığı ve kırmızı nokta olarak adlandırdığımız 11 sokağımızda kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyoruz. Toplam 25 milyon liralık yatırımımız kapsamında içme suyu şebekesi ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek sürekli yaşanan arızalara kalıcı çözüm üretiyoruz' ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL, (BİRİNCİ) YAYLACIK MAHALLESİ’NDE ALTYAPI SORUNLARININ YAŞANDIĞI 11 SOKAĞIN 25 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA YENİLENDİĞİNİ AÇIKLADI.