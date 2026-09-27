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Çine'de kurumlar arası iş birliği öne çıktı: kaymakam Erdoğan üsteğmen Çınar'ı ziyaret etti

Kaymakam Ali Erdoğan, Üsteğmen Avni Çağlar Çınar'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi; kurumlar arası iş birliği ve askerlik hizmetlerinin düzeni konuşuldu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çine'de kurumlar arası iş birliği öne çıktı: kaymakam Erdoğan üsteğmen Çınar'ı ziyaret etti

kaymakam Erdoğan'dan yeni görev ziyareti

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Çine Askerlik Şubesi Başkanlığı görevine atanan Üsteğmen Avni Çağlar Çınar'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Kaymakam Erdoğan, Çınar'a yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

görüşmede öne çıkan konular:

Ziyarette, ilçedeki kamu hizmetleri ve kurumlar arası iş birliği üzerinde duruldu. Taraflar, askerlik işlemlerinin aksaksız yürütülmesi için koordinasyonun önemini vurguladı ve uygulamadaki süreçlerin etkinliğinin artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

üsteğmen Çınar'ın teşekkürleri:

Üsteğmen Avni Çağlar Çınar ziyaret dolayısıyla memnuniyetini ifade ederek Kaymakam Erdoğan'a teşekkür etti. Çınar, ilçede yürütülen çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti ve birlikte yürütülecek işlerde kurumlar arası iletişimin süreceğinin altını çizdi.

Görüşme, karşılıklı iyi temenniler ve yerel hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik mutabakatla son buldu. Ziyaret, Çine'de kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine dönük sembolik bir adım olarak kayda geçti.

ÇİNE KAYMAKAMI ALİ ERDOĞAN, ÇİNE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ATANAN ÜSTEĞMEN AVNİ ÇAĞLAR...

ÇİNE KAYMAKAMI ALİ ERDOĞAN, ÇİNE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ATANAN ÜSTEĞMEN AVNİ ÇAĞLAR ÇINAR'I ZİYARET EDEREK HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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