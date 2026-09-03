Çine'de orman yangını: müdahale havadan ve karadan sürüyor

Olay yeri ve ilk bilgiler:

Aydın'ın Çine ilçesi Bahçearası Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Müdahale:

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Müdahale çalışmaları devam ediyor ve yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

AYDIN’DA ORMAN YANGINI