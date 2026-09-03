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Çine'de orman yangını: müdahale havadan ve karadan sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesi Bahçearası Mahallesi'nde orman yangını çıktı; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi ve müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:56

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çine'de orman yangını: müdahale havadan ve karadan sürüyor

Olay yeri ve ilk bilgiler:

Aydın'ın Çine ilçesi Bahçearası Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Müdahale:

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Müdahale çalışmaları devam ediyor ve yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

AYDIN’DA ORMAN YANGINI

AYDIN’DA ORMAN YANGINI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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