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Ödülden ilham alan gençler Bosna’da tarihle buluştu

Sultangazi Belediyesi, lise birincileri ve YKS’de derece yapan SEDA öğrencilerini 3 gece 4 gün süren Bosna Hersek gezisiyle ödüllendirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ödülden ilham alan gençler Bosna’da tarihle buluştu

Sultangazi Belediyesi'nden ödül amaçlı Bosna Hersek gezisi

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki lise birincileri ile üniversite sınavında başarı gösteren Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) öğrencilerini bu yıl da Bosna Hersek'e götürdü. 3 gece 4 gün süren ve ulaşım ile konaklama giderlerinin tamamı belediye tarafından karşılanan tur, gençlere hem tatil hem de kültürel bir eğitim imkânı sundu.

Katılım ve amaç:

Her yıl düzenlenen geleneksel geziye bu yıl da YKS'de derece yapan SEDA öğrencileri ile ilçe genelindeki lise birincileri katıldı. Belediye yetkilileri, programın amacının başarılı gençleri ödüllendirmek ve onları yeni başarılara motive etmek olduğunu belirtti. Öğrenciler rehberler eşliğinde şehrin tarihî ve kültürel noktalarını gezme fırsatı buldu.

Tarihi duraklar ve duygusal anlar:

Gezi rotasında Osmanlı izlerini taşıyan Saraybosna başı çekti. Rehberlerin sunumlarıyla şehirde kısa bir tarih yolculuğu yapan öğrenciler, Mostar Köprüsü ve Saraybosna Şehir Müzesi gibi merkezlerde yoğun ilgi gösterdi. Osmanlı dönemine ait cami ve medreseler, gençlerin kültürel merakını kamçıladı.

Ayrıca ziyaretçiler, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. İnsanlık tarihinin en acı olaylarından biri olarak anılan Srebrenitsa da öğrenciler için duygusal anların yaşandığı duraklardan oldu.

Programın kapanışında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Geleneği bozmadık, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sultangazi Belediyesi olarak gençlerimiz için Bosna Hersek Gezisi düzenledik" diyerek, gençlerin başarılarının takdir edilmesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Dursun, Balkanlar’ın kültürel zenginliklerinin gençlere sosyalleşme ve yeni yerler keşfetme fırsatı sunduğunu ekledi.

Gezi, katılan öğrenciler açısından akademik başarının yanı sıra tarih ve kültür bilincini pekiştiren, unutulmayacak bir deneyim oldu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ LİSE BİRİNCİLERİ VE YKS&#039;DE DERECE YAPMIŞ SEDA...

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ LİSE BİRİNCİLERİ VE YKS'DE DERECE YAPMIŞ SEDA ÖĞRENCİLERİNİ BU YIL DA BOSNA HERSEK GEZİSİ İLE ÖDÜLLENDİRDİ. ŞEHRİN ÖNEMLİ NOKTALARINI REHBERLER EŞLİĞİNDE GEZEN ÖĞRENCİLER, UNUTULMAZ BİR TATİL GEÇİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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