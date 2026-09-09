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Çivril’de festival programı: tarım, Beycesultan kazıları ve Işıklı Gölü gündemi

10-13 Eylül'de yapılacak 28. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali'nde tarım, destekler, Beycesultan kazıları ve Işıklı Gölü gündemi ele alınacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çivril’de festival programı: tarım, Beycesultan kazıları ve Işıklı Gölü gündemi

konferanslar ve gündem:

Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali kapsamında ilçenin geleceğine ilişkin başlıkların masaya yatırılacağı bir konferans dizisi hazırlanıyor. Etkinlikler, tarım ve hayvancılık potansiyelinden tarih çalışmalarına, Işıklı Gölü'nün su yönetimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

programın ayrıntıları:

Konferanslar festival süresince Tren Yolu Gar Binası Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Program şöyle şekillendi:

11 Eylül Cuma 14.00 — "Topraktan Geleceğe: Çivril’de Tarım ve Hayvancılık".

11 Eylül Cuma 16.00 — "Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri".

12 Eylül Cumartesi 13.00 — "Çivril Tarihi ve Beycesultan Kazı Çalışmaları".

13 Eylül Pazar 13.00 — "Işıklı Gölü Su Yönetimi ve Gölün Geleceği".

amaç ve çağrı:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, festivalin yalnızca eğlence ve kültürel etkinliklerden ibaret olmadığını; ilçenin tarım, tarih ve doğal değerlerine ilişkin önemli konuların da uzmanlar eşliğinde ele alınacağını vurguladı. Dere, yapılan oturumların bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladığını belirterek tüm hemşehrilerini konferanslara davet etti.

KONFERANS

KONFERANS

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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