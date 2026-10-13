Çivril'de komşu kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: altı kişi tutuklandı

Çivril'de mahalle kavgası silahlı çatışmaya dönüştü:

Denizli'nin Çivril ilçesi Hamam Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Karahasan Caddesi'nde, geçmişte kız alıp verme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 15 yaşındaki E.C.D. ile M.T., S.D., T.D., C.D. ve B.D. yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılara müdahale ve sağlık durumu:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar acil servise sevk edildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve tutuklamalar:

Çatışma sonrası polis ekiplerini görüp kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yürütülen çalışma sonucunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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