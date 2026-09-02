Samsun'da hava trafiğini rahatlatacak yeni terminalin temeli atılıyor

Yeni terminal projeye hız kazandırıyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla 3 Eylül’de temeli atılacak Samsun-Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası projesinin şehrin ulaşım kapasitesini artıracağını belirtti. Murzioğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte hava ulaşımının daha konforlu, etkin ve iş dünyası için ulaşılabilir hale geleceğini vurguladı.

Neden yeni terminal gerekliydi:

Murzioğlu, mevcut terminal binasının 1994-1998 yılları arasında inşa edildiğini ve zaman içinde yolcu trafiği ile talebin arttığını hatırlattı. İç hatlar ve dış hatlar tek bir terminal içinde hizmet verirken, mevcut yapının şehrin ihtiyaçlarına cevap veremeyecek duruma geldiğini ifade etti. İş dünyasının talebi doğrultusunda hazırlanan rapor ve çözüm önerileri daha önce Ulaştırma Bakanlığı’na sunulmuştu; şimdi projenin ihale sürecinin tamamlanıp temelinin atılıyor olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Beklenen etkiler ve kapasite artışı:

Murzioğlu, yeni terminal tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesinin iki milyondan üç milyona yükseleceğini belirtti. Bu artışın, sefer sayılarında ve sefer noktalarında anlamlı bir çoğalmaya yol açmasını umduklarını kaydetti. Ayrıca terminal modernizasyonunun hizmet kalitesini yükselteceğini, yolcu deneyimini iyileştireceğini ve havayolu taşımacılığının güçlenmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kentin lojistik hedeflerine katkı:

Başkan Murzioğlu, Samsun’un Türkiye’de hava, kara, deniz ve demiryolu altyapısına sahip dört ilden biri olduğuna dikkat çekti. Şehrin sahip olduğu limanlar, Serbest Bölge, Karadeniz Bölgesi’nin tek Fuar ve Kongre Merkezi, Lojistik Merkezi, Organize Sanayi Bölgeleri ile geniş tarım alanları ve gelişmiş hizmet altyapısının kent adına önemli ekonomik varlıklar olduğunu vurguladı. Yeni terminalin bu altyapıyı destekleyerek Samsun’un lojistik iddiasını güçlendireceğini ifade etti.

Murzioğlu, havalimanının yatırımcılar, iş insanları, ziyaretçiler ve vatandaşların ulaşımında kentin imajına katkı sunduğunu belirterek, kapasite artışı ve hizmet kalitesindeki iyileşmenin ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine de olumlu yansıyacağını belirtti. Yeni terminalin devreye girmesiyle sefer sayılarında ve destinasyon çeşitliliğinde artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Projenin hayata geçirilmesinin ardından takibin işletme ve sefer düzenlemeleri yönünde yoğunlaşacağını belirten Murzioğlu, iş dünyası olarak süreçte etkin rol almaya devam edeceklerini bildirdi.

SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NUN KATILIMIYLA 3 EYLÜL’DE TEMELİ ATILACAK SAMSUN-ÇARŞAMBA HAVALİMANI YENİ İÇ VE DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI’NIN TAMAMLANDIĞINDA SAMSUN’UN HAVA YOLU ULAŞIMINDAKİ KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞINI, İŞ DÜNYASININ ULAŞIM İMKANLARINI GÜÇLENDİRECEĞİNİ VE KENTİN LOJİSTİK HEDEFLERİNE KATKI SAĞLAYACAĞINI İFADE ETTİ.