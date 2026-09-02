Zonguldak'ta pet-ct merkezi Avrupa akreditasyonuna hak kazandı

akreditasyon kararı ve kapsamı:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı bünyesindeki PET-CT Uygulamaları, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği çatısı altındaki Avrupa Nükleer Tıp Kurulu tarafından 2026-2030 dönemi için akredite edildi. Bu belgeyle merkez, Batı Karadeniz bölgesinde Avrupa akreditasyonu alan ilk kurumlar arasında yer aldı.

Akreditasyon başvurusu, yalnızca cihazların teknik özelliklerine dayanılarak değil, kurumun tüm çalışma sistemleri üzerinden değerlendirildi. Başvurunun amacı olarak Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rabiye Uslu Erdemir çalışmaların kalitesini, uygulama standartlarını ve hastalara sağlanan yararı ortaya koymak istediklerini vurguladı.

değerlendirme süreçleri ve kriterler:

Kurulun değerlendirmesinde cihaz altyapısının ötesinde protokoller, uygulama süreçleri, personel yeterliliği ve organizasyonel yapının tamamı incelendi. Erdemir, personelden hekime, uygulamalardan radyoaktif madde teminine kadar çok sayıda basamağın denetlendiğini belirtti. Bu kapsamlı inceleme sayesinde akreditasyonun bir kalite güvencesi olarak öne çıktığı ifade edildi.

Akreditasyon belgesi 2026-2030 dönemi için verildi ve kurum bu dönemde belirlenen Avrupa standartlarına uygun hizmet sunacağını taahhüt etmiş oldu. Erdemir, Batı Karadeniz'de bu düzeyde akreditasyon almış merkez sayısının sınırlı olabileceğine, başvuru sürecinde veya değerlendirme aşamasında olan başka merkezler de olabileceğine dikkat çekti.

hastalara ve klinik uygulamalara etkileri:

Akreditasyonun hasta bakımına doğrudan katkıları bulunuyor. PET-CT görüntülemesinin özellikle onkolojik tanı, tedavi planlaması ve takipte tekrarlı kullanımlar gerektirdiğini belirten Erdemir, görüntüleme ve raporlama işlemlerinin ortak standartlarda yürütülmesinin farklı merkezlerde yapılan tetkiklerin karşılaştırılmasını kolaylaştıracağını söyledi. Bu sayede hasta başka bir merkeze veya Avrupa'daki bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda raporlar daha güvenilir şekilde kıyaslanabilecek ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi daha sağlıklı yapılabilecek.

Sonuç olarak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi PET-CT Uygulamaları'nın aldığı akreditasyon, hem kurumun kurumsal kapasitesinin bir göstergesi hem de hastalar için daha tutarlı ve karşılaştırılabilir görüntüleme hizmetleri sunma vaadi taşıyor.

NÜKLEER TIP ANA BİLİM DALI BAŞKANI DOÇ. DR. RABİYE USLU ERDEMİR