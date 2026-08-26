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Çivril'de şeftali üretiminden pazarlamaya yerinde inceleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Çivril Haydan'daki şeftali alım ve işleme tesisini ziyaret ederek üretim, kalite ve pazarlama süreçlerini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çivril'de şeftali üretiminden pazarlamaya yerinde inceleme

Çivril'de şeftali tesisine yerinde ziyaret

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, şube müdürleri, Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili ile teknik personelden oluşan bir ekiple Haydan Mahallesi'nde bulunan şeftali meyve alım merkezi ve işleme tesisini ziyaret etti. Ziyarette, bölgedeki üretim zincirinin her halkası ayrıntılı şekilde gözden geçirildi.

hasattan işleme ve kalite değerlendirmesi:

Tesis yetkililerinden alım, sınıflandırma, depolama ve işleme aşamalarına ilişkin bilgiler alan heyet; ürün kalitesinin korunması ve işleme süreçlerindeki verimliliğin artırılmasına yönelik uygulamaları yerinde inceledi. Hasat sonrası lojistik, soğuk zincir uygulamaları ve paketleme süreçleri üzerinde duruldu; amaç, üreticinin emeğinin daha yüksek katma değere dönüşmesini sağlamak.

üretici desteği ve sürdürülebilir üretim:

Ziyaret sırasında İl Müdürlüğü temsilcileri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, üretici eğitimi ve piyasa erişiminin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Heyet, Çivril'in bölgesel tarım açısından taşıdığı önemi vurguladı ve "Tarladan sofraya uzanan emeğin her aşamasındayız. Üreticimizin yanında, üretimin merkezindeyiz" mesajını paylaştı.

İncelemeler, yerel üretimin işleme ve pazarlama adımlarıyla katma değer kazanmasına odaklandı; yetkililer, üreticilerle iş birliğini güçlendirmenin ve kalite standartlarını yükseltmenin öncelikli hedefler olduğunu belirtti.

DENİZLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ MUSTAFA NEVZAT ZAYİM, ÇİVRİL İLÇESİ HAYDAN MAHALLESİ’NDE FAALİYET...

DENİZLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ MUSTAFA NEVZAT ZAYİM, ÇİVRİL İLÇESİ HAYDAN MAHALLESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN ŞEFTALİ MEYVE ALIM MERKEZİ VE İŞLEME TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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