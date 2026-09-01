Cizre adalet sarayında 2026-2027 adli yılı başladı: meslektaşlık ve hizmet vurgusu

Törenin açılışı ve ana mesajlar:

Şırnak'ta, Cizre Adalet Sarayında gerçekleştirilen 2026-2027 adli yıl açılış töreninde adli camianın temsilcileri bir araya geldi. Programda Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara yeni adli yıl için iyi dileklerini ileterek meslektaşlık, adli hizmetlerin sürekliliği ve kamu güvenliğinin önemi üzerinde durdu.

Katılımcılar ve protokol:

Törene, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Garnizon Komutanı Piyade Albay Barış Akbaş, Şırnak Barosu temsilcisi Av. Osman Cingöz, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Caner Durmuş ile birlikte hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Katılımcıların varlığı, adli yıl açılışının hem hukuk çevreleri hem de yerel güvenlik birimleri açısından bir araya gelme vesilesi olduğunu gösterdi.

Program sonrası kabul ve görüşmeler:

Törenin ardından Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara, makamlarında gelen tebrikleri kabul etti. Kabul sırasında yeni adli yılın mesleki dayanışma ve hizmet kalitesinin devamına katkı sağlaması temennileri tekrar edildi.

Bu tür açılış törenleri, adli yapının yerel aktörleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni döneme yönelik beklentilerin paylaşılması açısından önemli bir platform sunuyor. Cizre'deki program da bu çerçevede protokol ile hukuk çevrelerinin bir araya geldiği resmi bir başlangıç niteliği taşıdı.

CİZRE ADALET SARAYI’NDA 2026-2027 ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI.