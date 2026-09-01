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Yeni adli yıl Ergani'de törenle başladı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2026-2027 adli yılı, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği törende saygı duruşu, konuşmalar ve kokteyl ile açıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yeni adli yıl Ergani'de törenle başladı

Yeni adli yıl törenle açıldı:

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2026-2027 adli yılı, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen törenle resmen başladı. Etkinlik, Ergani Adliyesi bahçesinde gerçekleştirildi ve adli yılın açılışı için bir araya gelen hukuk camiası üyeleri ile başladı.

Tören programı:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Açılış konuşmasını yapan Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Sertaç Gül, yeni adli yılın görev yapanlar ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi ve adli hizmetlerde birlik mesajı verdi.

Katılımcılar ve temenniler:

Programda Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Sertaç Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Erdal Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erkan Şen ile adliye çalışanları yer aldı. Törenin ardından düzenlenen kokteylde katılımcılar bir araya gelerek yeni adli yıl için iyi dileklerini paylaştı.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA 2026-2027 ADLİ YIL AÇILIŞ PROGRAMINI...

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA 2026-2027 ADLİ YIL AÇILIŞ PROGRAMINI DÜZENLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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