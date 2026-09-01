Dolar 48,2684 +0,01%
Euro 55,9971 -0,22%
Bist 14.290,54 -0,30%
Altın Gram 6.858,31 -1,39%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 91,97 +1,64%
--°

Başsavcı İşlek: bodrumda adaletin hızı, şeffaflığı ve kamu güvenliği önceliğimiz

Başsavcı Behçet İşlek, yeni adli yılda Bodrum'da organize suç, sokak çeteleri ve uyuşturucuya karşı kararlı, hızlı ve şeffaf adalet vaat etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Başsavcı İşlek: bodrumda adaletin hızı, şeffaflığı ve kamu güvenliği önceliğimiz

Adli yıl açılışında verilen mesajlar:

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli yıl açılış programı adliyenin kafeteryasında gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Ali Sırmalı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, hakimler, savcılar, avukatlar, birim müdürleri ve adliye personeli katıldı. Kaymakam Sırmalı yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

başsavcının öncelikleri:

Başsavcı Behçet İşlek konuşmasında hukukun üstünlüğünü egemen kılma, hak ve özgürlükleri koruma sorumluluğunu vurguladı. Adli yıl açılışlarının takvimsel bir başlangıçtan öte, geride kalan dönemin muhasebesinin yapıldığı ve adalet mekanizmasını vatandaşın ihtiyacına göre geliştirme kararlılığının tazelendiği günler olduğunu söyledi.

İşlek, adliyeye adım atan her vatandaşın kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirterek idari ve yapısal tıkanıklıkları gidermek için titiz çalışıldığını ifade etti. Geciken adalet, adalet değildir anlayışıyla dosyaların makul sürede sonuçlandırılması için idari tedbirler ve özel çalışma planlarının uygulanacağını söyledi. Vatandaşların adalet hizmetlerine kolay erişimi, şeffaflık ve hesap verebilirliğin yönetim anlayışlarının temelinde olduğunu tekrar etti.

uygulamalar ve suçla mücadele alanları:

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Adalet Bakanlığı'nın vizyonuna paralel adımların yerelde hayata geçirildiğini kaydeden İşlek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ile Alo Adalet uygulamalarının adalet hizmetlerinde önemli yenilikler olduğunu dile getirdi. Bu araçların, adalet hizmetlerinin hızlanmasına ve erişilebilirliğine katkı sağladığını belirtti.

İşlek, bölgemizin huzurunu ve turizm kenti kimliğini hedef alan organize suç örgütlerine, sokak çetelerine ve suç kaynaklarına karşı asla göz açtırmayacaklarını; hiçbir suçu ve suçluyu cezasız bırakmayacaklarını vurguladı. Uyuşturucu ile mücadeleyi özellikle öncelikli gördüklerini, zehir tacirlerine ve gençleri hedef alan yasadışı yapılanmalara karşı kesintisiz ve kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceklerini ifade etti. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Konuşmasında yargının kurucu unsurlarının uyum ve liyakat içinde çalışmasının adalet inancının teminatı olduğuna dikkat çeken İşlek, hakim, savcı, avukat ve adliye idari personelini büyük bir aile olarak niteledi. Görevlerini fedakârlıkla sürdüren tüm yargı çalışanlarına başarı diledi ve Adalet mülkün temelidir düsturuyla yeni adli yılın ilçeye, ülkeye ve millete adalet, huzur ve güven getirmesini temenni etti. Son olarak Kaymakam ve basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti.

BAŞSAVCI İŞLEK; ÇETELERE VE SUÇ KAYNAKLARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

BAŞSAVCI İŞLEK; ÇETELERE VE SUÇ KAYNAKLARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl yeni eğitim dönemine 400 kapasiteli yurdu yetiştiriyor
images

Kayseri'de memnuniyet anketinde Memduh Büyükkılıç ilk sırada
images

Efeler'de parklar yenileniyor: mahalle mahalle düzenleme çalışmaları
images

Alo adalet 135 devrede: yargıda hız ve muhataplık öncelik oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı

Kökeninden şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlayan Mestanlı Spor Kulübü yola çıktı

Palanextreme finali, İspir'in doğal parkurlarını öne çıkardı

Ünlü baterist Özgür Can Öney Tavşanlı'da çocukluk anılarını tazeledi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı