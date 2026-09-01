Başsavcı İşlek: bodrumda adaletin hızı, şeffaflığı ve kamu güvenliği önceliğimiz

Adli yıl açılışında verilen mesajlar:

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli yıl açılış programı adliyenin kafeteryasında gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Ali Sırmalı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, hakimler, savcılar, avukatlar, birim müdürleri ve adliye personeli katıldı. Kaymakam Sırmalı yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

başsavcının öncelikleri:

Başsavcı Behçet İşlek konuşmasında hukukun üstünlüğünü egemen kılma, hak ve özgürlükleri koruma sorumluluğunu vurguladı. Adli yıl açılışlarının takvimsel bir başlangıçtan öte, geride kalan dönemin muhasebesinin yapıldığı ve adalet mekanizmasını vatandaşın ihtiyacına göre geliştirme kararlılığının tazelendiği günler olduğunu söyledi.

İşlek, adliyeye adım atan her vatandaşın kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirterek idari ve yapısal tıkanıklıkları gidermek için titiz çalışıldığını ifade etti. Geciken adalet, adalet değildir anlayışıyla dosyaların makul sürede sonuçlandırılması için idari tedbirler ve özel çalışma planlarının uygulanacağını söyledi. Vatandaşların adalet hizmetlerine kolay erişimi, şeffaflık ve hesap verebilirliğin yönetim anlayışlarının temelinde olduğunu tekrar etti.

uygulamalar ve suçla mücadele alanları:

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Adalet Bakanlığı'nın vizyonuna paralel adımların yerelde hayata geçirildiğini kaydeden İşlek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ile Alo Adalet uygulamalarının adalet hizmetlerinde önemli yenilikler olduğunu dile getirdi. Bu araçların, adalet hizmetlerinin hızlanmasına ve erişilebilirliğine katkı sağladığını belirtti.

İşlek, bölgemizin huzurunu ve turizm kenti kimliğini hedef alan organize suç örgütlerine, sokak çetelerine ve suç kaynaklarına karşı asla göz açtırmayacaklarını; hiçbir suçu ve suçluyu cezasız bırakmayacaklarını vurguladı. Uyuşturucu ile mücadeleyi özellikle öncelikli gördüklerini, zehir tacirlerine ve gençleri hedef alan yasadışı yapılanmalara karşı kesintisiz ve kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceklerini ifade etti. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Konuşmasında yargının kurucu unsurlarının uyum ve liyakat içinde çalışmasının adalet inancının teminatı olduğuna dikkat çeken İşlek, hakim, savcı, avukat ve adliye idari personelini büyük bir aile olarak niteledi. Görevlerini fedakârlıkla sürdüren tüm yargı çalışanlarına başarı diledi ve Adalet mülkün temelidir düsturuyla yeni adli yılın ilçeye, ülkeye ve millete adalet, huzur ve güven getirmesini temenni etti. Son olarak Kaymakam ve basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti.

BAŞSAVCI İŞLEK; ÇETELERE VE SUÇ KAYNAKLARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ