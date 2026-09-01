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Hamzabeyli'de benzinlikte gerilim: gasp ve bıçaklı saldırı iddiası

Edirne'nin Hamzabeyli yolunda İktan Petrol'de yaşanan arbede sırasında, yabancı uyruklu şahısların gasp ve bıçaklı saldırı iddiası güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hamzabeyli'de benzinlikte gerilim: gasp ve bıçaklı saldırı iddiası

Hamzabeyli yolunda yaşanan olayın ayrıntıları:

Edirne'nin Hamzabeyli yolu üzerindeki İktan Petrol akaryakıt istasyonunda, iddialara göre yabancı uyruklu şahıslarla market çalışanı arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Olayda önce çalışanın gasp edilmeye çalışıldığı, ardından zanlıların istasyon çalışanlarına bıçak çektiği ve üzerlerine araç sürdüğü ileri sürüldü.

Görgü tanıklarının ve istasyon yetkililerinin ifadelerine göre arbede anında yaşananlar paniğe yol açtı; çalışanlar ve zanlılar arasında yeniden meydana gelen gerilim sırasında bazı anlarda can güvenliğinin tehlikeye girdiği belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler:

Olay anı, istasyonun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kamera kayıtlarında arbedenin boyutu, şahısların davranışları ve zanlıların araçla çalışanların üzerine yöneldiği anlar net şekilde görülüyor. Görüntüler, soruşturmanın seyrini etkileyecek esas deliller arasında değerlendiriliyor.

Görüntülerin çözümlemesi sırasında olay sırasındaki zamanlama ve tarafların yakınlaşma şekli özellikle inceleniyor; yetkililer, kayıtlardaki ayrıntıların ifadelerle karşılaştırılacağını açıkladı.

Polisin müdahalesi ve soruşturmanın durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinden ayrılan şüphelileri kısa süreli bir çalışma sonucu Hamzabeyli Gümrük Sahası civarında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanların ifadeleri ve güvenlik kayıtları doğrultusunda soruşturma sürüyor.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiğini ve zanlıların yakalanması sonrası delil toplama ve tanık dinleme aşamalarının yürütüldüğünü bildirdi.

Olay, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarında güvenliğin önemini bir kez daha gündeme getirdi; benzinlik ve market işletmecileri için personel eğitimi, kamera sistemleri ve acil müdahale planlarının önemi vurgulanıyor. Soruşturmanın sonucuna göre hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği netleşecek.

İSTASYONDA YAŞANAN OLAYLAR GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ.

İSTASYONDA YAŞANAN OLAYLAR GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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