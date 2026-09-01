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Georgiadis: Tel Aviv'de imzalanan savunma anlaşması Yunanistan'ın özgürlüğünü güvence altına alıyor

Adonis Georgiadis, Tel Aviv'de imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşmasının Yunanistan'ın özgürlüğünü güvence altına aldığını savundu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Elif Demir

Georgiadis: Tel Aviv'de imzalanan savunma anlaşması Yunanistan'ın özgürlüğünü güvence altına alıyor

Georgiadis parlamento kürsüsünden anlaşmayı savundu

Yunanistan Sağlık Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis, parlamentoda yaptığı konuşmada Tel Aviv'de imzalanan 3 milyar euroluk yeni savunma anlaşmasını savundu. Georgiadis, anlaşma nedeniyle Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Başbakan Kyriakos Miçotakis'i kürsüden tebrik etti ve bunun ülke güvenliği açısından önemine vurgu yaptı.

Anlaşmanın kapsamı:

İsrail ve Yunanistan savunma bakanlıkları tarafından imzalanan 'Aşil Kalkanı' adlı anlaşma, iki ülke arasındaki en büyük savunma anlaşması niteliğini taşıyor. Anlaşma çerçevesinde İsrail'den çok katmanlı hava ve balistik füze savunma sistemleri satın alınması öngörülüyor; paket içinde Spyder, Davud'un Sapanı ve Barak MX gibi sistemler yer alıyor. Yunan savunma sanayisinin sisteme yüzde 25 oranında katılacağı, sistemlerin yaklaşık 35 ay içinde tam kapasiteye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Eleştiriler ve hükümet yanıtı:

Georgiadis, parlamentodaki konuşmasında kendisini, anlaşmaya sağlık sisteminden daha fazla öncelik verdiği için eleştiren Yunanistan Komünist Partisi (KKE) milletvekiliyle yaşadığı tartışmaya da değindi. Georgiadis, ittifakın Yunan halkının çıkarlarına hizmet ettiğini savunarak, 'Ne Sovyet halkının, ne komünistlerin, ne proletaryanın ne de Filistin halkının çıkarlarına hizmet ediyoruz. Biz, Yunan halkı için buradayız. Yunan halkı, İsrail ile ittifakımızı son derece önemli görüyor. Aklı başında her Yunan, bu ittifakı desteklemelidir' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Georgiadis, Gazze'deki durum nedeniyle ülkede düzenlenen İsrail gemilerine ve İsrailli turistlere yönelik protestoları eleştirerek solcu gösterileri 'soytarılık' olarak nitelendirdi.

Hükümet yetkilileri, anlaşmanın bölgesel tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü ve savunma kapasitesini güçlendireceğini vurguluyor. Georgiadis'in açıklamaları, savaş teknolojisinin tedariki ve yurtiçi endüstri katılımı ekseninde yürütülen tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor.

Yunanistan Sağlık Bakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi&#039;nin Genel Başkan Yardımcısı Adonis...

Yunanistan Sağlık Bakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis, "İsrail ile ittifak, Türkiye veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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