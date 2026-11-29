Düzce turizm çalıştayı yapıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde düzenlenen 'Düzce Turizm Çalıştayı', şehrin turizm potansiyelini değerlendirmek ve sürdürülebilir stratejiler belirlemek amacıyla Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalıştaya Düzce Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, kamu kurum yöneticileri, akademisyenler, turizm firma yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayın amaçları ve katılımcı profili:

Toplantının temel hedefi, Düzce Turizm Master Planı çerçevesinde ilin doğal ve kültürel değerlerinin sistematik şekilde ele alınıp, uzun vadeli ve uygulanabilir bir vizyon ortaya konmasıydı. Dr. Ömer Yılmaz açılışta turizmin Düzce için 'yitik bir değer' olduğunu vurguladı ve master planla bu kaybın telafi edilmesinin amaçlandığını belirtti. Açılış konuşmalarında emeği geçenlere teşekkür edildi ve çalışmanın il için önemine dikkat çekildi.

Master plan ve hedefler:

Başkan Özlü, master plan fikrinin önceki dönemde düzenlenen çalıştaylardan çıktığını, Düzce'nin gelecek 50 yılındaki yönünü belirlemeye dönük tartışmalardan doğduğunu aktardı. Özlü, tarım, turizm, sanayi ve ticaret içinde turizmin en zayıf alan olarak görüldüğünü; ancak coğrafyanın önemli değerler barındırdığını ifade etti. Özlü, insanların turizmden gelir elde etmesinin sürdürülebilirlik için şart olduğuna dikkat çekti ve master planın yılsonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yakın Karadeniz destinasyonu hedefi:

Çalıştayda öne çıkan konulardan biri, turizmin yalnızca il düzeyinde değil, bölgesel bir yaklaşımla ele alınması gerektiği fikriydi. Özlü, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ziyaretlerde Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerindeki yetkililerle görüştüğünü belirterek, 'biz turizmi sadece bir il bazında yürütülecek faaliyet olarak görmüyoruz' dedi. Amaç, Sakarya ile Samsun arasındaki bölgeyi kapsayan bu 7 il ile birlikte ortak bir 'yakın Karadeniz' destinasyonu oluşturmaktır.

Bu yaklaşımın hayata geçirilmesi için ilçe ve il belediyeleri, özel idare, ticaret ve sanayi odaları ile valiliklerin koordinasyonu gerektiği vurgulandı. Özlü, ziyaretlerinde parti ayrımı gözetmeksizin görüşlerini paylaştıklarını ve 7 ilin bu amaca konsantre olmasının önemine işaret etti.

Kurumsal düzenleme ve birlik yapısı:

Çalıştay kapsamında mevcut yapıların da gözden geçirildiği açıklandı. Daha önce kurulmuş bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Birliğinin tüzüğü revize edilerek adı Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği olarak değiştirildi ve bu değişiklik Çevre Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu birlik aracılığıyla bölgede koordineli tanıtım ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Akademik ve sektörel katkılar:

Çalıştayın öğleden önceki bölümünde Ürdünlü akademisyen Dr. Abdallah Barakat, 'Düzce'de turizmin geliştirilmesi, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehdit analizi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Turizm Master Planı Koordinatörü ve Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Tuna da Düzce'nin potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik devam eden çalışmaları anlattı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen çalışma masalarında kurum, kuruluş ve işletme temsilcileri; 'Sürdürülebilir ve erişilebilir destinasyon yönetimi ve yerel kalkınma', 'Yatırım, finans, konaklama ve seyahat işletmeciliği, turizmde dijitalleşme ve tanıtım' ile 'Alışveriş ve hediyelik eşya' başlıklarında görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, uygulamaya dönük öneriler ve önceliklendirme önerileri sundu.

Çalıştay sonuçlarının master planın hedefleriyle örtüşeceği, bu hedefler çerçevesinde saha çalışmaları ve yatırıma yönelik adımların atılacağı belirtildi. Belediye ve valilik yetkilileri, plan doğrultusunda ortak projeler geliştirmenin ve bölgesel iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı.

Çalıştay, Düzce'nin turizm potansiyelinin sistematik bir çerçeveye oturtulması ve bölgesel iş birliğiyle sürdürülebilir turizm hedeflerine ulaşılması yönünde bir başlangıç olarak değerlendirildi.

Düzce Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi