Kumluca'da havut giydirme töreni

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Yörük kültürünün sunduğu geleneklerden biri olan havut giydirme töreni, deve güreşleri sezonunun açılışı kapsamında gerçekleştirildi. Tören kapsamında develere temsili olarak havut giydirildi ve etkinlik yerel toplumun katılımıyla renklendi.

Tören, Kumluca Karatepe Stadı'nda yapıldı; katılımcılar önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu ve Kumluca Karşıyaka Mahalle Camii imam hatibi tarafından dua edildi.

yerel yöneticiler ve törenin ayrıntıları:

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, törende Yörük kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, "Bugün atalarımızdan bize miras olarak kalan kültürümüzü, geleneğimizi yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Avcıoğlu, konuşmasının ardından Kemal Özer'e ait 'Büyük Kemal' isimli deveye temsili olarak havut giydirdi; bu an törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

sezonun açılışı ve beklentiler:

Türkiye Deve Güreşleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Sait Öztürk, deve güreşleri sezonunun resmen başladığını belirtti ve organizasyonlara ilişkin bilgiler paylaştı. Öztürk, Kumluca'da devecilerin düzenlediği törene katıldıklarını söyleyerek 13 Aralık'ta Kumluca Karacaören'de bir deve güreşi gerçekleştirileceğini hatırlattı ve "Kazasız belasız bir deve güreşi sezonu olmasını diliyorum" dedi.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Ekiz de tüm deveciler camiasına kazasız ve belasız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Tören, katılımcılara sunulan lokma tatlısı ikramıyla sona erdi ve bölge halkı geleneksel ritüelin bir kez daha yaşatılmasından memnuniyet duydu.

KUMLUCA İLÇESİNDE, YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ GELENEKLERİNDEN BİRİ OLAN HAVUT GİYDİRME TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.