Sempozyumda buluşma

Şırnak’ın Cizre ilçesinde "Melayê Cizîrî’ye Göre Hz. Peygamber" temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu, yerli ve yabancı akademisyenlerin sunumlarıyla ikinci gününde de sürdü. Şırnak Valiliği, üniversite ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle özel bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte; 6 ülkeden 8 yabancı ve Türkiye’den 17 akademisyen olmak üzere toplam 25 araştırmacı yer aldı. İkinci gün oturumlarında Melayê Cizîrî’nin eserlerindeki peygamber tasavvuru ve tasavvufi yaklaşım farklı açılardan ele alındı.

Gençlerin ilgisi ve yerel yarışmalar:

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, sempozyumun ikinci gününde 6 farklı ülkeden gelen akademisyenleri dinleme imkânı bulduklarını belirterek bunun Melayê Cizîrî’nin eserlerinin ve düşüncesinin evrenselliğini gösterdiğini vurguladı. Baycar, gençlerin sempozyuma gösterdiği ilgiye özel bir vurgu yaptı: "Beni en çok heyecanlandıran ve duygulandıran gençlerimizin yoğun ilgisi oldu. Gençlerimiz ilgi göstermeye başladı ve Divan eserini okuyorlar."

Kaymakam Baycar, bu ilginin somut bir yansıması olarak liseler arasında düzenlenen Divan'dan kaside ve şiir yarışmalarını aktardı. Sempozyum bağlamında düzenlenen yarışmalara "binlerce öğrencinin başvurduğu", öğrencilerin Divan’ı okuyup araştırdığı ve özgün kaside ve şiirler ürettiği belirtildi. Baycar, Melayê Cizîrî’nin öğretilerinin gençlere ve topluma yayılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi ve organizasyonun kesintisiz sürdürülmesine dair kararlılığı dile getirdi.

Cizre'nin kültürel mirası ve gelecek vizyonu:

Kaymakam Baycar, Cizre’nin büyük bir medeniyet potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında Cizre’yi Hazreti Nuh’un, Melayê Cizîrî’nin, robotik ve mekanik teknolojide sibernetiğin kurucusu olarak anılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri’nin ve Mem û Zîn hikâyesinin kenti olarak tanımladı. Baycar, geçmişte medrese, ilim ve irfan merkezi olan Cizre’nin kısa bir aranın ardından "küllerinden yeniden doğan bir Anka kuşu gibi" yeniden ilim, irfan, barış ve huzur kenti olacağına inandığını ifade etti.

Etkinliğin organizasyonunu öven Kaymakam, beşincisini kesintisiz düzenlemenin büyük bir başarı olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür ederek sempozyumun gelecek yıllarda da sürdürülmesi temennisinde bulundu.

CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR, 5. ULUSLARARASI MELAYÊ CİZÎRÎ SEMPOZYUMU'NUN İKİNCİ GÜNÜNDE YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE, "MELAYÊ CİZÎRÎ'NİN ÖĞRETİLERİNİN GENÇLERE VE TOPLUMA YAYILMASI BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR" DEDİ.