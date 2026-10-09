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Cizre'de sınıflarda gönül seferberliği: müdür öğrenci odaklı eğitimi vurguladı

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, iki okul ziyaretinde öğrenci odaklı eğitimi ve öğretmenlerin mesleki adanmışlığını ön plana çıkardı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Cizre'de sınıflarda gönül seferberliği: müdür öğrenci odaklı eğitimi vurguladı

Cizre ilçe milli eğitim müdürü sınıflarda: ziyaretler eğitim anlayışını gözler önüne serdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Metin Bostancıoğlu İlkokulu ve Menderes Ortaokulunu kapsayan ziyaretler gerçekleştirdi. Sınıfları tek tek dolaşan İke, öğrencilerle aynı sıralarda oturarak onların gelecek hayallerini dinledi ve eğitim yaklaşımının merkezine öğrenciyi koymanın önemine dikkat çekti.

sınıfta buluşma ve öğrenci odaklı yaklaşım:

Ziyaret sırasında İke, eğitimin yalnızca akademik bilgi aktarımı olmadığını belirterek, öğretmenin rolünü gönül işi olarak tanımladı. İke’nin sözleri şöyle: "Eğitim, çocukların kalbine dokunmayı ve onların potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir gönül seferberliğidir". Bu yaklaşım, yapılan sınıf gözlemleri ve öğrencilerle birebir iletişimle somutlaştı.

öğretmenlerin adanmışlığı ve saha çalışmaları:

İke, öğretmenlik mesleğinin sabır, özveri ve adanmışlık gerektirdiğini vurguladı. Öğretmenler odasında eğitim kadrosuyla bir araya gelerek edebiyat, sanat ve kültür gibi farklı alanlardaki üretimlerin okul içindeki yerinin gözlemlenmesinin önemine değindi. Saha çalışmalarının ve özgün uygulamaların yaygınlaştırılmasının eğitim kalitesini artırmada kilit rol oynadığını belirtti.

İke, ziyareti sonrasında okul ve sınıf ziyaretlerine kararlılıkla devam edeceklerini söyleyerek, sürece katkı sunan idareci ve öğretmenlere teşekkür etti ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

CİZRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE, METİN BOSTANCIOĞLU İLKOKULU VE MENDERES ORTAOKULUNU...

CİZRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE, METİN BOSTANCIOĞLU İLKOKULU VE MENDERES ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE AYNI SIRAYI PAYLAŞTI, ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ADANMIŞLIĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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