Aydıntepe'de eğitim yol haritası masaya yatırıldı

Aydıntepe'de eğitim çalışmaları değerlendirildi

Metin Bilgin, Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü, ilçedeki okullarda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantısı:

Bilgin, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretmenlerle gerçekleştirdiği toplantıda okulun genel çalışmaları ve eğitim öğretim sürecini ele aldı. Toplantıda uygulanan eğitim modelleri, ders planlaması ve öğrenci destek mekanizmaları üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu'nda inceleme:

Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu'ndaki incelemelerde Bilgin, okul idarecilerinden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve sınıf içi uygulamaların, eğitim ortamının işleyişinin gözlemlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan ziyaretler, ilçede eğitim kalitesinin izlenmesi ve öğretmen-okul yönetimi koordinasyonunun güçlendirilmesine zemin hazırladı; elde edilen bulgular doğrultusunda süreçlerin takip edilmeye devam edeceği ifade edilebilir.

AYDINTEPE’DE EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ