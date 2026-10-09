ETÜ'de akademik yıl açılışında yapay zekâ ve kalite vurgusu

Erzurum Teknik Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı töreni

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2026-2027 Akademik Yılı, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle resmen başladı. Açılış dersini Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Sayıştay Eski Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel verdi.

Açılış konuşmaları ve yapay zekâ vurgusu:

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, yeni akademik yılın akademik, idari personel ve öğrenciler için hayırlı olmasını dileyerek ETÜ'nün eğitim anlayışını geleceğe dönük bir perspektifle güçlendirme hedefini paylaştı. Çakmak, yapay zekâdaki gelişmelerin bilginin üretim ve kullanım biçimlerini değiştirdiğine dikkat çekti ve yapay zekânın tekrarlayan görevleri üstlenmesinin insanlara araştırma, düşünme ve başkalarının ihtiyaçlarını anlama için daha fazla zaman sağlayabileceğini belirtti. Rektör ayrıca üniversitenin YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle kurumsal tam akreditasyona layık görülmesinin kalite kültürünün bir karşılığı olduğunu vurguladı.

Tören programı ve katılımcılar:

Tören, açılış konuşmalarının ardından doçentlikten profesörlüğe yükselen akademisyenler için gerçekleştirilen cübbe giyme töreniyle devam etti. Programın ana sunumunu yapan Doç. Dr. Recai Akyel, "Anayasa, Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru" başlıklı dersinde temel hukuki kavramlara ve bireysel başvurunun işleyişine değindi.

Programa konuşmacıların yanı sıra ilin kamu ve kurum temsilcileri de katıldı. Aralarında Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Akarsu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve DAGC Başkanı Ayhan Türkez yer aldı; akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler törene katıldı.

Vali Aydın Baruş, üniversitelerin ülke gücünün bilgi üretme ve nitelikli insan kaynağıyla ölçüldüğünü hatırlatarak ETÜ'nün bilgi üretme, teknoloji geliştirme ve nitelikli insan yetiştirme sorumluluğunu taşıdığını söyledi. Tören, açılış dersi ve akademik geleneklerin sürdürülmesiyle sona erdi; üniversite yetkilileri de eğitimde kalite ve teknolojik dönüşümün önemine dikkat çekti.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ, PROF. DR. MUAMMER YAYLALI KONFERANS SALONU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.