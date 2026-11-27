Elazığlı ressam adayının bağışı:

Elazığ’da yaşayan genç ressam adayı Sema Tekin, Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı’nda 'Gazze’yi Unutmayalım' notuyla sergilediği karakalem eserini sergiye çıktığı ilk gün 30 bin liraye satarak elde edilen gelirin tamamını Gazzeye bağışladı. Eseri iki aylık yoğun bir emek sonucu tamamlayan Tekin, satışın aynı gün gerçekleşmesiyle duygusal bir sevinç yaşadığını ifade etti.

Eserin teması ve sanatçının yaklaşımı:

Tekin, çocukluk tutkusu olan resimle iki yıl önce aldığı karakalem eğitimiyle ilgilenmeye başladı. Eserde deniz, dolunay, beyaz bir at ve beyaz elbiseli bir kadın figürü öne çıkıyor; sanatçı çalışmasında özgürlüğü ve özgüveni vurgulamayı hedeflediğini anlattı. Tekin, 'Çalışmam, yaklaşık 2 ay kadar sürdü. Çok ince çalışmaya çalıştım, hata yapma şansım yoktu. Özgürlüğü çağrıştırmak istedim, kendinden emin, özgüvenli at ve kız. Dolunayı büyük kullanmamın sebebi ay ışığı ve aydınlığa vurgu yapmaktı' diyerek niyetini ve çalışmasının ayrıntılarını paylaştı ve 'İnşallah Gazze’ye bir damla da olsa dokunmuşumdur' diye ekledi.

Destek ve organizasyon süreci:

Tekin, eserini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Elazığ Kent Konseyi’ne başvurdu. Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca başvuruyu olumlu karşılayarak fuarda kendisine özel bir stant tahsis etti. Koca, sanatçının heyecanına ve bağış niyetine dikkati çekerek, 'Gazze kavramı olunca akan sular duruyor, alaka gösterdik' ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan ise fuarda kitaplarla birlikte sanata da yer verildiğini, eserlerin ESMEK alanında sergilenmesinin erken görünürlük sağlayarak satışa olumlu katkıda bulunduğunu belirtti. Karaaslan, atölye ve etkinliklerin fuara farklı bir zenginlik kattığını, Tekin’in çalışmasının bir günde satılmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Sanatçı Tekin, hem çocukluk hayalini hayata geçirdiği hem de Gazze’ye destek olabildiği için duygulu olduğunu belirterek destek verenlere teşekkür etti. Organizasyon yetkilileri ve Kent Konseyi temsilcileri, benzer toplumsal duyarlılık içeren girişimlerin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

Elazığlı ressam adayından anlamlı bağış: İki aylık emeğini satıp Gazze’ye gönderdi