Coğrafi işaretli lezzetler Trabzon'un turizm haritasını yeniden yazacak

Trabzon’un gastronomi rotası hazırlanıyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde hazırlanan proje, kentin coğrafi işaretli ürünlerini turizmin merkezine taşımayı hedefliyor. DOKA 2026 Yılı Turizm Teknik Destek Programı önceliği kapsamında hayata geçirilecek çalışma, hem üreticiyi hem turizm sektörünü kapsayan bütüncül bir yaklaşım öngörüyor.

Saha çalışması ve envanter:

Projenin ilk aşamasında kapsamlı saha araştırmaları ve envanter çalışması gerçekleştirilecek. Trabzon’un 18 ilçesinde üretici ve işletmeler ziyaret edilerek ürünlerin üretim süreçleri, anlatılan hikâyeleri, mevcut turizm potansiyelleri ve deneyim imkânları kayıt altına alınacak. Görsel ve video içeriklerle desteklenecek çalışmalar sonucunda her ürün için standart bir profil oluşturulacak ve kayıtlı bilgi altyapısı hazırlanacak.

Deneyim durakları ve ağ planlaması:

İkinci aşamada her ürün için birer gastronomi deneyim durağı planlanacak. Ürünlerin üretildiği veya en iyi şekilde deneyimlenebildiği noktalar turizm rotalarına dahil edilecek; tur operatörleri, restoranlar, konaklama işletmeleri ve turist rehberleri tarafından kullanılabilecek bir gastronomi ağı kurulacak. Proje kapsamında ele alınacak coğrafi işaretli dokuz ürün şu şekilde: Arsin Foşa Fındığı, Akçaabat Köftesi, Hamsiköy Sütlacı, Sürmene Pidesi, Tonya Tereyağı, Trabzon Kuymağı, Vakfıkebir Ekmeği, Vakfıkebir Külek Peyniri ve Yomra Elması. Her bir ürün için deneyim senaryoları, ziyaretçi akışı ve altyapı ihtiyaçları belirlenecek.

Sürdürülebilir model ve paydaş bağlantısı:

Proje yalnızca tanıtım odaklı değil; aynı zamanda üreticiler ile turizm sektörü arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi amaçlıyor. Hazırlanacak destinasyon haritası ve deneyim durakları planı, tescil sürecinde olan diğer yöresel ürünlerin de ilerleyen dönemde sisteme dâhil edilebilmesine olanak tanıyan genişleyebilir bir model üzerine kurgulanacak. Böylece coğrafi işaretli ürünler restoran menülerinden tur programlarına, ziyaretçi deneyimlerinden yöresel ürün satışına kadar farklı gelir kaynaklarına dönüştürülebilecek.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi proje kapsamında Trabzon'un gastronomi kültürünün turizm kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı ve projenin üreticiye daha fazla değer sağlayacak altyapıyı kurmayı hedeflediğini belirtti. Projenin uygulama sürecinde DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ile iş birliği çalışmaları yürütülecek ve ortaya çıkan gastronomi ağı tur operatörleri ile rehberlerin kullanımına sunulacak.

Turizmi doğa ve yayla odaklı bir destinasyon olmaktan çıkarıp lezzet deneyimleriyle zenginleştirmeyi amaçlayan bu çalışma, bölgede turizm arzını çeşitlendirirken yerel üretimin ekonomik değerini yükseltmeyi hedefliyor. Standart profiller, görsel içerikler ve deneyim durağı planları tamamlandığında Trabzon’un coğrafi işaretli lezzetleri daha görünür, erişilebilir ve sürdürülebilir bir turizm kaynağı haline gelecek.

TTSO BAŞKANI ERKUT ÇELEBİ VE DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI (DOKA) GENEL SEKRETERİ KEMAL AKPINAR ARASINDA İMZALANAN PROJE KAPSAMINDA TRABZON’UN COĞRAFİ İŞARETLİ 9 ÜRÜNÜ TURİZM ÜRÜNÜ OLARAK ELE ALINACAK.