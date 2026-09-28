Karacasu'da asırlık yöntemlerle üzümler pekmeze dönüşüyor

Karacasu'da pekmez geleneği:

Güz dönemiyle birlikte Aydın genelinde üzümler sıkılıp şıraları kaynatılmaya başlandı. Endüstriyel üretim yapan fabrikalarda modern teknoloji kullanılıyor olsa da, birçok tüketici ve üretici fabrikalarda üretilen pekmezlerin eski tadı vermediğini düşünüyor. Bu durum, imkanı olanların kendi yiyeceklerini kendi elleriyle üretme çabasını yeniden öne çıkardı.

üretim süreci ve yöntemler:

Karacasu, bölgenin en eski yerleşimlerinden biri olmasının getirdiği zengin bir tarım kültürüne sahip. Burada üzümler, asırlık usullere göre işleniyor: bağlardan toplanan üzümler önce özel teknelerde ayakla sıkılarak şıra elde ediliyor, ardından bu şıra kalaylı kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Üreticiler, basit ancak emek yoğun bu yöntemin sonucu olan pekmezin lezzet ve kıvam bakımından farklılık gösterdiğini söylüyor.

Sanayi tipi tesislerin seri üretim ortamı ve sıcaklık kontrolü konusunda avantajları olmakla birlikte, yerel üreticiler doğal mayalanma, uzun kaynatma süreleri ve malzemenin elenmesi gibi adımların tadı belirlediğini vurguluyor.

sağlık ve kültürel boyut:

Karacasu eski belediye başkanı Zeki İnal, hem kendi tüketimleri hem de bölgede süregelen bir kültürü yaşatmak amacıyla pekmez üretimine devam ettiklerini belirtiyor. İnal, 'Dedelerimizden ve ninelerimizden miras kalan pekmez üretim geleneğini sürdürüyoruz. Her yörenin pekmezi kendine has güzellikler taşır. Tamamen organik olarak ürettiğimiz pekmez aynı zamanda bir besin olmanın ötesinde şifa deposu' ifadelerini kullanıyor.

İnal ayrıca üretim sürecini anlatarak, 'Kendi bağlarımızda ürettiğimiz üzümleri önce özel teknelerde ayakla üzümden çıkarılan sular şıra haline aldıktan sonra kalaylı kazanlarda kaynatarak pekmez yapıyoruz' diyor ve pekmezin faydalarına dikkat çekiyor. Yerel üreticiler, pekmezin vücut direncini artırdığı ve mide rahatsızlıkları, ülser, astım ile bronşit gibi bazı şikâyetlere iyi geldiğinin bilindiğini aktarıyor.

Bu üretim biçimi, sadece lezzet tercihleriyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda kırsal alanlarda kültürel belleğin korunması ve nesiller arası bilgi aktarımının sürdürülmesi açısından da önem taşıyor. Karacasu örneği, teknolojinin ilerlemesine rağmen geleneksel yöntemlerin hem tat hem de kültürel anlamda değerini koruduğunu gösteriyor.

AYDIN’DA GÜZ DÖNEMİ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÜZÜMLER SIKILIP ŞIRALARI KAYNATILMAYA BAŞLADI. FABRİKALARDA SON TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLEN PEKMEZLER ESKİ TADI VERMEZKEN İMKANI OLAN PEK ÇOK KİŞİ KENDİ YİYECEĞİ PEKMEZİ KENDİSİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR.