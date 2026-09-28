Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,6640 -0,14%
Bist 12.620,39 -2,16%
Altın Gram 6.556,55 -3,64%
EUR/USD 1,1361 -0,28%
Brent Petrol 99,27 +1,88%
--°

Gölcük’te elma ve armudun yıldızı: Yeşil İhsaniye elma festivali 30. yılında

Gölcük’te 30. Yeşil İhsaniye Elma Festivali'nde 81 üretici 122 kasa meyveyle yarıştı; ödüller verildi, konser ve gösterilerle kutlama yapıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Gölcük’te elma ve armudun yıldızı: Yeşil İhsaniye elma festivali 30. yılında

Festival ve katılım:

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bu yıl 30’uncusu düzenlenen Yeşil İhsaniye Elma Festivali, İhsaniye Kent Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe 81 üretici toplam 122 kasa elma ve armutla katılarak ürünlerini jüriye sundu. Organizasyonu Gölcük Belediyesi düzenledi; alana gelenler yetiştirilen meyveleri tadarken üreticiler de emeklerinin karşılığını almak için yarıştı.

Programa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Okan Fidanoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival boyunca Gölcük’te yetiştirilen elma ve armutlardan ziyaretçilere ikram edildi.

Etkinlik programı ve mesajlar:

Festival renkli gösteriler ve konserlerle desteklendi; B&F Performans ve Sanat Spor Kulübü Ritim Grubuun gösterisi ile Afak Meydanlının konseri alana gelenlere keyifli bir akşam yaşattı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, 'Meyveciliği önemsiyoruz. Üreticilerimizi desteklemek adına bu organizasyonu yaparak onları destekliyoruz ve destek olmaya da devam edeceğiz. Festivale ve yarışmamıza katılan üreticilerimiz ile alanı dolduran hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Ödüller ve kazananlar:

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmada dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi. Yarışma sonuçları şu şekilde açıklandı:

Golden Delicious: birinci Zafer Gövez, ikinci İsmail Şerit, üçüncü Yusuf Denizli, dördüncü İhsan Atabaş, beşinci Nurettin Karaş.

Granny Smith: birinci Şahin Öner, ikinci Hüseyin İnceoğlu, üçüncü Osman Bayraktar, dördüncü Bülent Hızlı, beşinci Yılmaz Sandıkçı.

Jeromine elma: birinci Nurettin Karaş, ikinci Hüseyin İnceoğlu, üçüncü Zafer Gövez, dördüncü Ali Özdemir, beşinci Arif İnceoğlu.

Starkrimson Delicious: birinci Hüseyin İnceoğlu, ikinci Kamil Çolak, üçüncü Mert Öner, dördüncü Harun Azak, beşinci Sedat Fidan.

Gölcük armudu: birinci Nurettin Karaş, ikinci Fatih Bayraktar, üçüncü Kerim Karakaş, dördüncü Osman Bayraktar, beşinci Sefa Başoğlu.

Festival, ödül töreninin ardından katılımcıların ve üreticilerin memnuniyetiyle sona erdi; organizasyon yetkilileri, üreticilere verilen desteğin süreceğini vurguladı.

KOCAELİ&#039;NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE BU YIL 30&#039;UNCUSU DÜZENLENEN &quot;YEŞİL İHSANİYE ELMA FESTİVALİ&quot;NDE...

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE BU YIL 30'UNCUSU DÜZENLENEN "YEŞİL İHSANİYE ELMA FESTİVALİ"NDE, BÖLGEDEKİ EN İYİ ELMA VE ARMUTLARI YETİŞTİREN ÜRETİCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhuriyet meydanı'nda yankılanan umut: Sadık Keleş'in sokak müziği
images

Liseli gençlere Criminal Days’26 ile analitik düşünme ve çözüm üretme kapısı açı...
images

Seyircinin isteğiyle sahneye döndü: Şahane Pazar Sahnede nostalji ve yarışma
images

Bursa'da 15 Temmuz finali: gençler milli iradeyi sanatta anlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet meydanı'nda yankılanan umut: Sadık Keleş'in sokak müziği

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi