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Çökmenin gölgesinde tahliye çalışmaları Maltepe'de sürüyor

Maltepe'de 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binada mahsur kalanların tahliyesi sürüyor; çalışmalar şu anda devam ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 06:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çökmenin gölgesinde tahliye çalışmaları Maltepe'de sürüyor

olay ve müdahale:

Maltepe'de bulunan bir 6 katlı binada çökme meydana geldi. Olay sonucunda binada bazı kişiler mahsur kaldı ve şu anda tahliye çalışmaları devam ediyor.

tahliye çalışmaları:

Binada mahsur kalanların tahliyesi için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak tahliye süreçleri öncelikli olarak yürütülüyor ve gelişmeler takip ediliyor.

bina ve süreç:

Çökme sonrası mevcut duruma ilişkin detaylar ve ek bilgiler geldikçe tahliye ve müdahale süreciyle ilgili güncellemeler paylaşılacaktır. Bölgedeki çalışmalar devam etmektedir.

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Maltepe'de 6 katlı binada çökme meydana geldi: Binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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