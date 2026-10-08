Çökmenin gölgesinde tahliye çalışmaları Maltepe'de sürüyor

olay ve müdahale:
Maltepe'de bulunan bir 6 katlı binada çökme meydana geldi. Olay sonucunda binada bazı kişiler mahsur kaldı ve şu anda tahliye çalışmaları devam ediyor.
tahliye çalışmaları:
Binada mahsur kalanların tahliyesi için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak tahliye süreçleri öncelikli olarak yürütülüyor ve gelişmeler takip ediliyor.
bina ve süreç:
Çökme sonrası mevcut duruma ilişkin detaylar ve ek bilgiler geldikçe tahliye ve müdahale süreciyle ilgili güncellemeler paylaşılacaktır. Bölgedeki çalışmalar devam etmektedir.
Maltepe'de 6 katlı binada çökme meydana geldi: Binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor
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