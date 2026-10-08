Esenkıyı tır parkında yamaçtan kopan dev kaya parçaları can aldı

Esenkıyı tır parkında yamaçtan kopan kayalar araçların üzerine düştü

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve araçlarda önemli hasar oluştu.

Müdahale ve arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına başladı. Tır parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken, bir tanker yan yattı ve üzerinde müdahaleler gerçekleştirildi.

Güvenlik önlemleri ve hasar tespiti:

Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapı zarar gördü. Bölgedeki ekipler, yeni bir heyelan ihtimaline karşı çevre güvenliğini sağlıyor ve çalışma alanında kontrol ile güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ARTVİN'İN HOPA İLÇESİNDEKİ ESENKIYI TIR PARKI'NDA YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYA PARÇALARININ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.