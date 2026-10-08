Dolar 49,2100 +0,02%
Euro 55,2501 +0,30%
Bist 12.158,92 +0,30%
Altın Gram 6.566,66 +0,24%
EUR/USD 1,1199 +0,00%
Brent Petrol 103,91 +3,70%
--°

Esenkıyı tır parkında yamaçtan kopan dev kaya parçaları can aldı

Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı tır parkında yamaçtan kopan kaya parçalarının araçlara düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti; ekipler arama kurtarmaya devam ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 07:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenkıyı tır parkında yamaçtan kopan dev kaya parçaları can aldı

Esenkıyı tır parkında yamaçtan kopan kayalar araçların üzerine düştü

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve araçlarda önemli hasar oluştu.

Müdahale ve arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına başladı. Tır parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken, bir tanker yan yattı ve üzerinde müdahaleler gerçekleştirildi.

Güvenlik önlemleri ve hasar tespiti:

Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapı zarar gördü. Bölgedeki ekipler, yeni bir heyelan ihtimaline karşı çevre güvenliğini sağlıyor ve çalışma alanında kontrol ile güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ARTVİN&#039;İN HOPA İLÇESİNDEKİ ESENKIYI TIR PARKI&#039;NDA YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYA PARÇALARININ PARK...

ARTVİN'İN HOPA İLÇESİNDEKİ ESENKIYI TIR PARKI'NDA YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYA PARÇALARININ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan çocuğun kurtarılışına ilişkin detaylar
images

Aksaray'a sevk edilen uyuşturucu jandarmanın teknik takibiyle çökertildi
images

Arkadaş kavgası kanlı bitti: Eskişehir'de bıçaklı saldırı sonrası tutuklama
images

Maltepe'de bina çökmesi: enkaz altında 7 kişi olduğu değerlendiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de 7 katlı binadan bir kişi daha kurtarıldı

Sakarya'da yoğun sis hayatı etkiledi: görüş yer yer 15 metreye kadar düştü

Gönül bağıyla yol gösteren öğretmen: Adana'da görme engelli öğrencilerin umudu

Bafra pirinci için resmî koruma: mahreç tesciliyle yöresel bağ güçlendi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı