Dolar 49,2100 +0,02%
Euro 55,2501 +0,30%
Bist 12.158,92 +0,30%
Altın Gram 6.566,66 +0,24%
EUR/USD 1,1199 +0,00%
Brent Petrol 103,91 +3,70%
--°

Maltepe'de çökme endişesi: Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta tahliye çalışması

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada çökme meydana geldi; mahsur kalanlar için kurtarma ve tahliye çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 06:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de çökme endişesi: Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta tahliye çalışması

olay yeri ve tahliye:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan bir binada çökme yaşandı. Olayda binada mahsur kalanlar olduğu bildirildi; şu anda tahliye çalışmaları devam ediyor.

kurtarma çalışmaları ve güvenlik:

Kurtarma ekipleri öncelikle içeride bulunanların güvenli şekilde çıkarılmasına odaklandı. Çevredeki sakinlerin uzaklaştırıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Yapının sağlamlığı ve olası riskler uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve gelişmeler geldikçe durum kamuoyuna duyurulacak; tahliye ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

MALTEPE CEVİZLİ MAHALLESİ DOĞU SOKAKTA BULUNAN BİR BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ. BİNADA MAHSUR...

MALTEPE CEVİZLİ MAHALLESİ DOĞU SOKAKTA BULUNAN BİR BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ. BİNADA MAHSUR KALANLARI TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de enkaz altından çıkarılan Gülce'nin duygusal kavuşması
images

Firar eden hükümlü Manavgat'ta ormanlık alanda yakalandı
images

Maltepe'de 7 katlı binadan bir kişi daha kurtarıldı
images

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan çocuğun kurtarılışına ilişkin detaylar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeğenin 'neden içemiyorum' sorusu kadınların glütensiz kooperatifini doğurdu

Gemlik'te yatırım odaklı vizyon: Yeşil Gıda OSB ve 500 tekneli yat limanı

Maltepe'de enkaz altından çıkarılan Gülce'nin duygusal kavuşması

Afşin'de Sultan Köşkü, iki asırlık mirasın bekçisi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı