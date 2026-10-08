Dolar 49,2100 +0,02%
Euro 55,2501 +0,30%
Bist 12.158,92 +0,30%
Altın Gram 6.566,66 +0,24%
EUR/USD 1,1199 +0,00%
Brent Petrol 103,91 +3,70%
--°

Maltepe'de 6 katlı binada çökme: mahsur kalanların tahliyesi sürüyor

Maltepe'de 6 katlı bir binanın çökmesiyle bazı katlarda mahsur kalanların tahliyesi sürüyor; ekipler arama-kurtarma ve güvenlik önlemleri alıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 06:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de 6 katlı binada çökme: mahsur kalanların tahliyesi sürüyor

olayın gelişimi:

Maltepe'de bulunan 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olayın ardından binada bazı katlarda mahsur kalanlar olduğu bildirildi ve bölgeye yoğun bir şekilde müdahale edildi.

tahliye ve arama-kurtarma çalışmaları:

Olay yerinde görev yapan ekipler, öncelikle mahsur kalanların güvenli bir şekilde tahliyesine odaklandı. Ekipler, bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturarak kontrollü tahliye işlemleri yürütüyor; arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Tahliye sırasında mahsur kalanların durumunun tespiti ve enkaz altında kalan olup olmadığının araştırılması için ekipler kat kat çalışıyor. Müdahale ekipleri, çevredeki vatandaşları güvenli bölgelerden uzaklaştırarak operasyonun hızlanmasını sağlamaya çalışıyor.

çevresel etkiler ve güvenlik önlemleri:

Olayın olduğu bölgede ulaşım ve yaya akışında aksama yaşanabiliyor; yetkililer çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çökme nedeniyle bina çevresindeki diğer yapıların durumu da izleniyor ve risk değerlendirmesi yapılıyor.

Yetkililerden veya resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar beklenirken, olay yerinde yürütülen çalışmaların önceliğinin insan hayatı olduğu vurgulanıyor. Operasyonun seyrine göre ek tedbirlerin alınması mümkündür.

Gelişmelerle ilgili resmi bilgilendirmeler geldikçe kamuoyuna aktarılacaktır.

Maltepe&#039;de 6 katlı binada çökme meydana geldi: Binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam...

Maltepe'de 6 katlı binada çökme meydana geldi: Binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de enkaz altından çıkarılan Gülce'nin duygusal kavuşması
images

Firar eden hükümlü Manavgat'ta ormanlık alanda yakalandı
images

Maltepe'de 7 katlı binadan bir kişi daha kurtarıldı
images

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan çocuğun kurtarılışına ilişkin detaylar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeğenin 'neden içemiyorum' sorusu kadınların glütensiz kooperatifini doğurdu

Gemlik'te yatırım odaklı vizyon: Yeşil Gıda OSB ve 500 tekneli yat limanı

Maltepe'de enkaz altından çıkarılan Gülce'nin duygusal kavuşması

Afşin'de Sultan Köşkü, iki asırlık mirasın bekçisi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı