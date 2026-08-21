Çölovası’nda serin kaynak sularının patatesi üreticinin yüzünü güldürdü

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki yayla konumlu Çölovası bölgesinde, 2 kasaba ve 14 köy olmak üzere 16 yerleşim merkezi sınırları içinde patates hasadı devam ediyor.

Bölgenin üretim koşulları:

Çölovası, serin iklimi ve sulamada kullanılan soğuk, kaynak suyu kalitesindeki suları sayesinde farklılaşıyor. Bu koşullar, yetiştirilen Çölovası patatesinin dokusunu ve kalitesini etkileyerek patates tüccarlarının dikkatini çekiyor.

Bu yıl bölgeye çok sayıda patates tüccarının gelmesi üreticilerin gelir beklentilerini olumlu yönde etkiledi; hasat dönemindeki ticari ilgi üreticilerin yüzünü güldürdü.

Tarlalarda inceleme ve değerlendirme:

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu ile teknik personeller, Çölovası mevkiinde hasadı yapılan patates tarlalarında kontrollerde bulundu. Yapılan incelemelerde piyasa şartları, hastalık-zararlı durumu ve rekolte konuları üzerinde üreticilerle istişareler yapıldı.

Geçen yıl patates fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında kalması nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, bu sezon gelen tüccar ilgisinin verim ve fiyat açısından daha umut verici olduğunu belirtti. Yetkililer ise yapılacak periyodik kontrollerin verim ve kaliteyi korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE, 2 KASABA VE 14 KÖY OLMAK ÜZERE 16 YERLEŞİM MERKEZİNİN BULUNDUĞU ÇÖLOVASI BÖLGESİNDE PATATES HASADI DEVAM EDİYOR. YAYLA KONUMUNDA BULUNAN BÖLGENİN SERİN HAVASI VE SULAMADA KULLANILAN SOĞUK, KAYNAK