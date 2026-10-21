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Çöpten çıkan 1915 damgalı sedye Çanakkale müzesine emanet edildi

Antalya'da zabıta memuru İbrahim Uysal, konteynerde 1915 damgalı askeri sedye buldu; 3,5 ay süren incelemenin ardından Çanakkale Savaş Müzesi'ne bağışladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çöpten çıkan 1915 damgalı sedye Çanakkale müzesine emanet edildi

Olayın detayları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta memuru İbrahim Uysal evinden çöp dökmeye indiği sırada Muratpaşa ilçesindeki bir konteynerde, üzerinde 1915 damgası bulunan eski bir askeri sedye fark etti. İlk bakışta parçalanmış kumaşı, ahşap kolları ve el emeğiyle işlenmiş demir işçiliği Uysal'ın dikkatini çekti ve sedyenin tarihi bir objeye ait olabileceğini düşündürdü.

Buluntu ve ilk tespitler:

46 yaşındaki Uysal, sedyeyi açtığında kollarında iki tarafında da 1915 kabartması olduğunu gördüğünü aktardı. Üzerinde göze çarpan yoğun kan lekeleri, objenin askeri ve savaş ortamıyla ilişkili olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Uysal, sedyenin fotoğraflarını alıp inceleme yapılması üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine iletti.

Uysal, konuyla ilgili olarak, "Askeri, tarihi bir sedyeydi. Hatta iki tarafındaki kollarda 1915 kabartması da vardı. Üzerinde çok fazla kan lekeleri vardı... belki de bir şehide ait kan vardı üzerinde" şeklinde konuştu ve sedyenin tarihe emanet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Müze süreci ve bağış:

Yetkililerin yaptığı ön incelemeler ve devam eden araştırmalar sonucu, sedyenin Birinci Dünya Savaşı döneminde kullanılan askeri sedyelerle benzerlik gösterdiği tespit edildi. Yaklaşık 3,5 ay süren araştırmaların ardından obje tescillendi ve Çanakkale Savaş Müzesi envanterine alındı.

Uysal, bulduğu parçayı muhafaza etmesi ve müzeye devretmesi istendiğinde gönüllü olarak eseri bağışladı: "En kısa sürede teslim alacaklarını ve muhafaza etmem gerektiğini söylediler. Ben de böyle önemli bir tarihi tarihe bağışladım." ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı Muratpaşa Mahallesi’nin tarihine de değinen Uysal, bölgenin mübadele döneminde Giritli göçmenler tarafından yerleşildiğini ve sedyenin ait olduğu kişinin mahallenin geçmişiyle bağlantısının tarihçiler tarafından daha iyi değerlendirileceğini belirtti. Uysal, yaptığı davranışı "sadece vatandaşlık görevim" diye tanımladı.

Buluntu süreci, yerel bir zabıtanın dikkatiyle başlayan ve ilgili kurumların koordineli çalışmasıyla sonlanan bir örnek olarak kayda geçti; tescil edilen sedye artık Çanakkale Savaş Müzesi'nde ziyaretçilerin incelemesine açık bulunuyor.

Çöpten tarih çıktı: Zabıta bulduğu &#039;1915&#039; damgalı askeri sedyeyi tarihe emanet etti

Çöpten tarih çıktı: Zabıta bulduğu '1915' damgalı askeri sedyeyi tarihe emanet etti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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