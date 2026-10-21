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Ordu'da kapıdan kapıya engelsiz ulaşım hizmeti

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz taksi servisi, özel bireyleri randevu ile evlerinden alıp hastane ve kamu kurumlarına konforlu şekilde götürüp geri getiriyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ordu'da kapıdan kapıya engelsiz ulaşım hizmeti

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz taksi hizmeti devam ediyor:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları ulaşım engellerini azaltmak amacıyla sunduğu engelsiz taksi hizmetini sürdürüyor. Hizmet kapsamında vatandaşa randevu sistemiyle kapıdan ulaşım desteği veriliyor; yolculuk sadece taşımayla sınırlı kalmayıp işlemler boyunca eşlik de sağlanıyor.

hizmetin işleyişi:

Vatandaşlar veya aileleri, belediyeyle iletişime geçerek randevu alıyor. Belirlenen saatte ekipler, randevu sahibi özel bireyi evinden alıp, öncelikle hastane ve kamu kurumları gibi ihtiyaç duyulan noktalara güvenli ve konforlu biçimde ulaştırıyor. İşlemler sırasında ekipler vatandaşlara yardımcı oluyor; işlemler tamamlandıktan sonra dönüş yolculuğu da organize ediliyor.

vatandaşların değerlendirmesi:

Hizmetten yararlananlar, engelsiz taksi sayesinde hem il içinde hem de il dışındaki randevu ve tedavilere daha kolay ulaşabildiklerini belirtiyor. Vatandaşlar, "Aradığımızda ekipler hemen gelerek bize yardımcı oluyor. Evlerimizden alınıyoruz, işlerimiz bittiğinde tekrar evimize bırakılıyoruz. Bizimle çok ilgileniyorlar" ifadeleriyle memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Aileler de hizmetin yüklerini hafiflettiğini vurguluyor; daha önce engelli veya hasta yakınlarını bir yere ulaştırmanın zor olduğunu belirten yakınlar, taksi ve ekip desteğinin günlük yaşamı kolaylaştırdığını söylüyor. Hizmetten duydukları memnuniyeti Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederek ifade ediyorlar.

Belediyenin sunduğu engelsiz taksi, ulaşımda süreklilik ve güvenlik sağlarken, özel bireylerin sağlık ve resmi işlemlerine erişimini artırıyor. Bu sayede hem özel bireylerin hem de ailelerinin günlük yaşam kalitesinde gözle görülür bir rahatlama sağlanmış oluyor.

İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASININ ARDINDAN VATANDAŞLARIN EVLERİNE DÖNÜŞLERİ DE SAĞLANIYOR.

İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASININ ARDINDAN VATANDAŞLARIN EVLERİNE DÖNÜŞLERİ DE SAĞLANIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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