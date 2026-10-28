Çorakyerler 9 milyon yıllık mirasını ziyarete açıyor

Çorakyerler ziyaretçi merkeziyle turizme hazırlanıyor

Çankırı'da yer alan ve yaklaşık 9 milyon yıllık jeolojik geçmişe sahip Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi, ziyaretçi merkezi konseptiyle turizme kazandırılmaya hazırlanıyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen mekansal planlama danışmanlığı projesi kapsamında, alanın dijital anlatım, interaktif deneyim ve eğitim odaklı bir destinasyona dönüşmesine yönelik konsept tasarımı tamamlandı.

proje ve hedefleri:

Çankırı Valiliği tarafından hazırlanan projede, Tuz Devri-Çorakyerler kazı alanının; atlar, filler, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, gergedanlar, sırtlanlar, su samurları, oklu kirpiler ve ayılar gibi türleri kapsayan binlerce fosil ve 43 farklı türe ait kalıntıları barındırdığı vurgulanıyor. Merkez, tek yönlü sergilemenin ötesine geçerek "dönüşüm" temasını merkeze alan Tuz Devri-Çorakyerler Fosil Park ve Deneyim Alanı olarak planlandı. Böylece ziyaretçiler, Anadolu'nun milyonlarca yıl boyunca geçirdiği biyolojik çeşitlilik, iklim ve çevresel değişimleri bütüncül bir rota üzerinden keşfedebilecek.

mimari yaklaşım ve deneyimler:

Mekansal tasarımda doğadan esinlenen çözümler öne çıkıyor. Mevcut yapıların ilişkilenmesi ve peyzajın bütünleşmesi amaçlanırken, Fibonacci spirali gibi doğal büyüme ve dönüşüm motifleri kullanıldı. Açık alan deneyimini zenginleştirmek için ise kılıç dişli kaplanın iskelet yapısından esinlenilen tematik gölgeleme sistemi tasarlandı. Dijital bölümde ise Tuz Devri-Çorakyerler'in geçmişini anlatarak ziyaretçiyi beş ana tema üzerinden yönlendiren içerikler yer alacak: Savananın Doğuşu, Ekosistemin Altın Çağı, Ekositemin Çöküşü, Çöküşün Tanığı: Kılıç Dişli ve Bozkırın Doğuşu: Tuz Devri-Çorakyerler.

Ziyaretçi deneyimi interaktif unsurlarla desteklenecek. Çocuklar ve aileler için hazırlanan uygulamalı öğrenme alanlarında kum havuzunda fosil parça arama, özel fırçalarla temizleme ve fosil panosuna iskelet yerleştirme gibi etkinlikler tasarlandı; böylece genç ziyaretçiler kazı ve bilimin parçası olma fırsatı bulacak.

Projenin bölgesel turizme katkısı da öngörülüyor. Tuz Ekspresi ile artan ziyaretçi hareketliliğinin Yeraltı Tuz Şehri, kentteki butik müzeler ve Çorakyerler ile entegre edilmesi planlanarak, Çankırı'da kalış sürelerinin uzatılmasına yönelik bütüncül bir destinasyon yapısı hedefleniyor. KUZKA desteğiyle hayata geçirilen çalışma, Çorakyerler'in bilimsel mirasını korurken bu mirası eğitim, deneyim ve turizm imkanlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

ÇANKIRI’DA 9 MİLYON YILLIK GEÇMİŞİ, EŞSİZ FOSİL VARLIĞIYLA İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN ÇORAKYERLER OMURGALI FOSİL LOKALİTESİ, HAZIRLANAN ZİYARETÇİ MERKEZİ KONSEPTİYLE TURİZMLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR.