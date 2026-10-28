Elazığ'da aniden bastıran sağanak günlük yaşamı etkiledi

Elazığ'da sağanak ve uyarı

Elazığ'da sağanak yağış kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağış, günlük yaşamı etkiledi. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteorolojinin değerlendirmesi:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü açıklamasında, yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Elazığ il genelinde kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riski gibi tehlikelere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

günlük yaşam ve beklenen etkiler:

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken su, kısa süreli ulaşım sorunlarına ve yaya hareketlerinde aksamaya yol açtı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşların sığınma çabaları kent içinde yoğunluk oluşturdu. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

ELAZIĞ'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI