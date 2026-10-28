Dolar 49,8314 +0,10%
Euro 55,4240 +0,11%
Bist 11.129,63 -0,19%
Altın Gram 6.490,33 -0,58%
EUR/USD 1,1126 -0,04%
Brent Petrol 111,40 +1,82%
--°

Elazığ'da aniden bastıran sağanak günlük yaşamı etkiledi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından Elazığ'da başlayan sağanak şemsiyesizleri yakaladı, cadde ve sokaklarda su birikti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da aniden bastıran sağanak günlük yaşamı etkiledi

Elazığ'da sağanak ve uyarı

Elazığ'da sağanak yağış kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağış, günlük yaşamı etkiledi. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteorolojinin değerlendirmesi:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü açıklamasında, yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Elazığ il genelinde kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riski gibi tehlikelere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

günlük yaşam ve beklenen etkiler:

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken su, kısa süreli ulaşım sorunlarına ve yaya hareketlerinde aksamaya yol açtı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşların sığınma çabaları kent içinde yoğunluk oluşturdu. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

ELAZIĞ&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

ELAZIĞ'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Teke Deresi'nde taşkın kamelyaları sürükledi
images

Kızılırmak'a yeni yüz: 40 yıllık projenin ilk etabı mayıs sonunda açılacak
images

Tokat'ın ulaşım omurgası ÇEDAŞ köprüsü yeniden inşa ediliyor
images

Antakya’da yollar yenileniyor: bin 500 metrelik refüj ve bakım çalışması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palu’da yağışlar Teke deresini kabarttı, kıyıdaki kamelyalar zarar gördü

TOGÜ iki kademeli akreditasyon başarısıyla 24 programa TYÇ logosu aldı

Minik ressamlardan cumhuriyete renkli vefa

Eğitimin ötesinde: Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nden şehit ailesine kişisel bakım desteği

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı