Vodafone üç yıl daha kadın voleybolunun yanında

Vodafone ve TVF iş birliğinin kapsamı:

Vodafone ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) arasındaki sponsorluk anlaşmaları üç yıl daha uzatıldı. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen toplantıda anlaşmanın yenilenmesi resmiyet kazandı; törende TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, milli oyuncular ile kulüp başkanları ve yöneticiler yer aldı. Gecede ayrıca Sultanlar Ligi’nin yeni sezonu ve Filenin Sultanları’nın bu yaz elde ettiği 3 şampiyonluk kutlandı.

Tören ve açıklamalar:

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iş birliğinin 2023 yılında başlamasının ardından olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Türk voleybolunun bugün dünyada ve Avrupa’da geldiği nokta, geçmişten bugüne kat ettiği mesafe ve bundan sonraki hedefleri, bu yolculuğun ne kadar güçlü ve sürdürülebilir bir iş birliğiyle yürütüldüğünü gösteriyor. Bizim Vodafone ile ilişkimiz de sponsorluktan çok daha öte; gönül bağına ve yol arkadaşlığına dayanan çok güçlü bir birliktelik. Daha doğrusu, biz çok iyi bir aileyiz. 2023, iş birliğimizin ilk yılıydı ve bizim için çok uğurlu geldi. Bugün de tüm sponsorlarımızın bizi sahiplenmesi, yanımızda olması ve bize destek vermesi bizi son derece mutlu ediyor. İş birliğimiz üç yıl daha sürecek. Vodafone, A Milli Takımımızdan alt yaş milli takımlarımıza, Sultanlar Ligi’nden kadın voleybolunun farklı alanlarına kadar verdiği desteği önümüzdeki üç yılda da sürdürecek. Bu iş birliğinin Türk sporu ve Türk voleybolu için hayırlı olmasını diliyorum. Bize verilen bu desteğin ve gösterilen güvenin karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum".

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy da sponsorluk anlayışlarını anlatarak, kadınların güçlenmesini desteklemenin şirket öncelikleri arasında olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Filenin Sultanları’nın bu yaz kazandığı 3 şampiyonlukla ülkemize yaşattığı gurur hepimiz için tarifsiz. 3 yıldır bu başarı yolculuğunda milli takımımızın formasında yer almaktan ve teknolojimizle Türk kadın voleybolunun gelişimine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarılarda bizim de bir nebze olsun payımız olabildiyse ne mutlu bize. Bugün hem bu başarıları kutlamaktan hem de sponsorluklarımızı 3 yıl daha uzatmaktan gurur duyuyoruz." Aksoy, sponsorlukta görünürlükten öte somut katkı hedeflediklerini ve bu anlayışla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sultanlar Ligi'nde teknoloji dönüşümü:

Yenilenen dönemle birlikte Vodafone, ligin teknolojik altyapısını güçlendirmek ve izleyici ile sporcu deneyimini zenginleştirmek üzere küresel spor teknolojisi şirketi Bolt6 ile iş birliği yapacak. Bu kapsamda Sultanlar Ligi, Bolt6 iş birliğini hayata geçiren dünyadaki ilk yerel voleybol ligi olacak. Anlaşma çerçevesinde bilgisayarlı görü, yapay zeka, derin öğrenme ve yayın teknolojileri uygulamaları ligde devreye alınacak.

Planlarda, play-off döneminde Görüntülü Değerlendirme Sistemi operasyonunun Polonya’nın Gliwice kentindeki merkezden uzaktan yürütülmesi ve maçların 5G teknolojisiyle uzaktan yönetilmesi öne çıkıyor. Bu uygulamalarla Sultanlar Ligi, Avrupa'da maçların uzaktan yönetildiği ilk yerel liglerden biri olmayı hedefliyor. Vodafone, bu teknolojik yatırımlarla hem saha içi doğrulukların artırılmasını hem de taraftarların maç deneyiminin iyileştirilmesini amaçlıyor.

Taraflar, yenilenen iş birliğinin voleybola uzun vadeli katkı sağlayacağı ve kadın voleybolunun hem ulusal hem uluslararası arenada büyümesine destek olacağı konusunda mutabık kaldı. Sponsorluk anlaşması, önümüzdeki üç sezon boyunca milli takımların formalarında Vodafone logosunun yer almasını ve ligde teknoloji odaklı yeniliklerin sürdürülmesini kapsıyor.

TOPLANTI ESMA SULTAN YALISI'NDA DÜZENLENDİ