Kızılırmak'a yeni yüz: 40 yıllık projenin ilk etabı mayıs sonunda açılacak

Kızılırmak projesinde birinci etap tamamlanma aşamasına geldi

Sivas’ta bu yıl yapımına başlanan ve kent için uzun süredir beklenen Kızılırmak Projesinde somut adımlar atılmaya başladı. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, eğri köprü bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve projenin kent merkezine kazandıracağı yenilikleri değerlendirdi.

İlk etap: kapsam ve takvim:

Başkan Uzun, projenin 1. etabının 65 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını ve yatırım tutarının 239 milyon TL olduğunu belirtti. Çalışmaların hızla ilerlediğini söyleyen Uzun, projenin yılsonuna kadar fiziksel düzenlemelerinin büyük ölçüde tamamlanacağını; gelecek yıl mayıs ayının sonunda alanın turizme ve vatandaşların kullanımına açılacağını ifade etti. Ayrıca 1. etabın tamamlanmasının ardından 2. etabın dolgu çalışmalarına bu yıl başlandığı, dolgunun bu yıl içinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Koruma ve aydınlatma: tarihi yapı öne çıkıyor:

Projede en çok önem verilen unsurlardan biri de Tarihi Eğri Köprü oldu. Başkan Uzun, yaklaşık 800 yıllık Eğri Köprü için bir aydınlatma projesi hazırlandığını ve köprünün 1. ve 2. etapların birleşim noktasında öne çıkarılacağını aktardı. Aydınlatma çalışmasıyla köprünün gün yüzüne çıkacağı, şehre gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline getirileceği belirtildi. Projenin önümüzdeki günlerde Anıtlar Kuruluna sunulacağı kaydedildi.

Başkan Uzun sözlerini, yürütülen çalışmaların şehre hayırlı olmasını dileyerek tamamladı ve Kızılırmak Projesi ile Sivas’ın çehresinde önemli bir değişim ve turizm potansiyeli artışı beklediklerini vurguladı.

SİVAS'TA BU YIL YAPIMINA BAŞLANAN VE KENTİN KIZIL ELMASI OLARAK TABİR EDİLEN KIZILIRMAK PROJESİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI.