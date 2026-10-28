Tokat'ın ulaşım omurgası ÇEDAŞ köprüsü yeniden inşa ediliyor

ÇEDAŞ köprüsünde çalışmalar başladı:

Tokat'ta mayıs ayında meydana gelen taşkınlarda yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü için yeniden inşa çalışmaları sahada başladı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve DSİ 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya çalışmaları yerinde inceledi; yetkililer, köprünün kent içi ulaşımda yoğun kullanılan bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.

Teslim tarihi ve çalışma koşulları:

Başkan Yazıcıoğlu, proje takvimi hakkında bilgi verirken hava koşullarının süreci etkileyebileceğini belirtti. Yazıcıoğlu'nun ifadeleri şöyle: "Mayıs ayında yaşanan taşkınlar nedeniyle yıkılan ÇEDAŞ Köprümüzün yeniden yapım çalışmalarını, DSİ 72. Şube Müdürümüz Sayın Ali Çetinkaya ile yerinde inceledik. Köprümüzün 2027 yılı Şubat ayı gibi tamamlanması öngörülüyor. Hava muhalefetini de göz önünde bulundurarak çalışmaların en kısa sürede bitirilmesini bekliyoruz." Bu açıklama, projenin tamamlanma hedefinin Şubat 2027 olduğunu netleştiriyor.

Yeni yapı ve resmi destek:

Yazıcıoğlu, aynı zamanda kentte planlanan Sanayi Köprüsü yapımı için de çalışmaların sürdüğünü söyledi ve yeni köprünün standartlara uygun, eskisinden daha sağlam olacağını belirtti: "Yeni köprümüz, standartlara uygun ve eskisinden çok daha sağlam olacak. Tokat’ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun." Başkan ayrıca projeye destek veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tokat milletvekilleri ve Tokat Valisi Abdullah Köklü ile emeği geçenlere teşekkür etti.

İnşaatın ilerleyişi hava koşullarına bağlı olarak takip edilirken, yetkililer bölge ulaşımının normal seviyeye dönmesi için çalışmaları hızlandırmayı ve köprünün güvenli şekilde yeniden hizmete açılmasını sağlamayı amaçlıyor.

MAYIS AYINDA MEYDANA GELEN TAŞKINLARDA YIKILAN ÇEDAŞ KÖPRÜSÜ'NÜN YENİDEN YAPIMINA BAŞLANDI.