Antakya’da yollar yenileniyor: bin 500 metrelik refüj ve bakım çalışması

hatay büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen refüj çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Antakya ilçesi Kavaslı Mevkii'nde yürüttükleri çevre düzenleme çalışmaları kapsamında bin 500 metre uzunluğunda orta refüj imalatı gerçekleştirdi. Çalışma, Atatürk Bulvarı ile Kanatlı Caddesi'nin kesiştiği noktada yoğunlaştı.

çalışmanın ayrıntıları:

Proje kapsamında yalnızca refüj imalatı yapılmadı; ekipler ayrıca bin 500 metre yol çizgisi ile bin 500 metre bordür boyaması da uyguladı. Yapılan işler, yol güzergâhındaki orta refüjlerin daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşmasını hedefliyor.

planlı bakım ve devam eden düzenlemeler:

HBB yetkilileri, kent genelinde çevre düzenleme ve bakım çalışmalarının planlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Bu kapsamda yapılan uygulamaların kent estetiğini güçlendirmeye ve mevcut altyapının bakımını sistematik biçimde sağlamaya yönelik olduğu vurgulandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki refüj ve bordürlerin görsel bütünlüğü ile yol çizgilerinin belirginliği artmış oldu; yetkililer benzer uygulamaların diğer güzergâhlarda da devam edeceğini ifade etti.

HBB EKİPLERİ, ANTAKYA’DA ORTA REFÜJ, YOL ÇİZGİSİ VE BORDÜR ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.